Torba dolusu müjdeler geliyor

MECLİS’E gelmesi beklenen ikinci torba yasa emekliden ev hanımına, esnaftan gençlere kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konular içerecek

TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasayı milyonlarca vatandaş bekliyor. Emeklilerin yeni zamları, esnafın Bağ-Kur prim avantajı, ev kadınlarının erken emekliliği gibi konuların torba yasada yer alması bekleniyor. Taşeronlar ve memurlar da bu yasayı bekliyor. İşte torba yasanın detayları:

EMEKLİLERE İKİLİ FORMÜL

Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor. 6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38, memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak. Ancak buna ilave olarak çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının da yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor. Birinci formül, kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkinci formül ise 7.500 TL olan taban maaşın, 10 bin lira ve üzerine çıkartılması yönünde.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Torba yasada olması beklenen bir başka düzenleme ise ev kadınlarına yapılacak sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte devreye alınacak destek isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini oluşturuyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktar da aylık 1.430 lirayı buluyor. Yine çocuk sayısına göre annelere ve ev kadınlarına yıpranma benzeri bir erken emeklilik imkanını verilmesi de gündemde.

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada olması beklenen düzenlemeler arasında. Böylece memurların emekli maaşlarında 3 bin liraya kadar ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra birinci dereceye çıkacak memurlar 3600 ek göstergeye otomatik olarak kavuşacak.

ESNAFA ERKEN EMEKLILIK FIRSATI

YAKLAŞIK 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur prim indirimi de bu torba yasaya yetişecek konular arasında. Şu anda 9 bin gün yani 254 yıl prim ödemesi gereken esnaf bu yasadan sonra 7200 gün ile emekli olabilecek. Böylece 1800 gün yani 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı yakalamış olacak. Yasada bir değişiklik olmaz ise şu anda bu yasadan sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olan ve basit usulde vergilendirilen küçü esnaf yararlanacak.

TASERONLAR BEKLIYOR

TORBA yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.

YENI EVLENENLERE KREDI MECLIS'TE

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin lira kredi verilecek. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak. 2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 4 madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.