Milyonlara yeni maaş

Bu hafta açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca vatandaşın yılın ikinci yarısı için yeni aylıkları da belli olacak. Emekliler, memurlar sosyal yardım alanlar zam oranlarını öğrenecek

Yılın ikinci zam dönemi için artık son iki güne girildi. 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak.

Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak.

Bunun dışında işçiler için de kıdem tazminatı tavanı belirlenecek.

5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 çıkmasının ardından gözler 6 aylık enflasyona çevrilmişti.

Yapılan hesaplamalara göre bu oranın da yüzde 25.8 çıkması bekleniyor. Buna göre de zamlar belirlenmiş olacak. Bu rakamlar hangi kesime nasıl yansıyacak tek tek bakalım...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Tüm maaşlara bu oran uygulanacak. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİ

Memurlar ve memur emeklileri de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını alıyor. Bu yıl Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da ise yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak. bunun dışında da enflasyon farkı ödeniyor.

6 aylık enflasyon oranının toplu sözleşme artışı üzerinde oluşan kısmı fark olarak veriliyor.

Yüzde 15'lik Ocak toplu sözleşme artışının üzerinde oluşacak oran memurlar ve memur emeklilerinin zamlarına eklenecek.

Buna göre de Temmuz'da yüzde 20-21 bandında bir artış bekleniyor. Zam eşitlemesi ya da refah payı olursa oran değişecek.

Ocak ve Temmuz aylarında sosyal yardım alanların maaşları da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, hasta destekleri ve Sosyal Ekonomik Destekler memurlara yapılan zam oranında artacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI

Zam dönemlerinde emekliler ile birlikte ölüm maaşı alan dul ve yetimlerin aldığı ödemeleri de artış gösteriyor. Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecekler arasında yer alıyor.

İŞÇİLERE TAZMİNAT

Ocak ve Temmuz aylarında ayrıca kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirleniyor. Kıdem tazminatında yıllık ödemelerin miktarı memur zamları oranında artırılıyor.

Bu yıl da yine Temmuz ayı itibari ile kıdem tazminatı tavanı, memur zammı kadar artırıldığında 42 bin liraları bulacak.

TABAN MAAŞ NE OLUR?

BİR süredir uygulanan taban maaş ile ilgili de artış beklentisi bulunuyor. Ocak'ta 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılan taban maaşın da artırılması gündemde. Burada enflasyonun baz alınması bekleniyor. Buna göre de 12 bin-15 bin bandında yeni bir taban maaş belirlenebilir.

REFAH PAYI VAR MI?

ENFLASYON artışlarının üzerine bir süredir hükümet refah payı ekliyor. Son olarak Ocak'ta 11.68 puan eklenmişti. Bu dönemde de benzer bir refah payı bekleniyor. Bunun için 3 Ocak sonrası karar alınması lazım. Ayrıca refah payı uygulamasının yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor.