İstifa ederek tazminat alınır

Yasalarımız kıdem tazminatı almak için işten çıkartılmayı şart koşuyor.

Ancak bazı istisnalar var ki istifa eden de tazminat alabiliyor.



● Ben 11 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Kadem tazminatımı nasıl alabilirim? Orhan SÖYLEMEZ



Kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. Maddesinde yer alıyor. Buna göre kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak ve işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmak gerekiyor. Yani sizin kıdem tazminatı alabilmeniz için işten sebepsiz ya da kusurunuz olmadan çıkartılmanız gerekiyor. Fakat aynı madde bu konudaki istisnaları da sıralıyor. Bunlardan bazıları emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak olarak belirleniyor. Ayrıca haklı fesih ile işten ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor. Dolayısıyla sizin tazminat alabilmeniz için bunlardan birisinin gerçekleşmesi gerekiyor. Yoksa 11 yıl ya da daha fazla süre çalışıyor olmanız tazminat kazandırmıyor. Prim gün sayınız yeterli ise SGK'dan yazı almanız gerekiyor. Bu da 1999 sonrası sigortalı olanlar için 7 bin gün öncesi için 3600 gün varsa SGK'dan yazı alınarak tazminat talep edilebiliyor.



MESAİ AZALACAK MI?



● Mesai saatlerinin düşeceği yolundaki yazınızı okudum. Avrupa'da bu şekilde çalışılıyor ve daha yüksek verimlilik elde ediliyor. Türkiye'de bu verimlilik elde edileceğini düşünüyorum. Acaba bu yasa ne zaman yürürlüğe girer? Ali KAZAN



Yeni çalışma modelleri ile ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyor. Özellikle pandemi sonrası uzaktan çalışma, esnek çalışma ve daha az süreyle çalışma gibi modeller gündeme geldi. Şu anda kamu çalışanlarıyla ilgili esnek çalışma modelleri üzerinde duruluyor. Yani memurlar işe başlangıç ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. Esnek çalışma ile ilgili düzenlemenin kısa sürede meclise gelebileceğini düşünüyoruz.



ASKERE İŞSİZLİK MAAŞI



● Şu anda işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askere gitmem gerekiyor, askerde iken 4 ödeneği daha alabilir miyim?

Yusuf SERT



Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz. Bu durumda askerdeyken işsizlik ödeneğiniz kesilir. Kalan 4 ayı askerden döndükten sonra alırsınız.

BAĞ-KUR GEÇERLİ

● 15.07.1973 doğumluyum. 06.02.2002 yılında Bağ-Kur başladı. 2017 yılında SSK girişim oldu, şu an toplam 7600 günüm var. 1998 yılında 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanmasın da göz önüne alırsak ne zaman emekli olurum? Murat ÖZDİKİCİOĞLU



Emekli olunacak kurumu belirlenirken son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılıyor. Bu sürenin olması önemli. Burada hangi kurum daha fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunuyor. Burada 3.5 yıl önemli. Yani 1261 günü hangi kurumdan ödenmişse o kurumun şartları geçerli oluyor. Bu durumda askerlik borçlanmasına gerek yok priminiz tamam. Ancak çalışmaya devam ediyorsanız boşuna askerlik parası vermenize gerek yok.