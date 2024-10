Asgari ücret ve fırsatçılar

Yeni yıla yaklaşırken asgari ücret hakkında tartışmalar başladı. Ocak 2024 için belirlenen 17 bin liralık net asgari ücret Aralık 2024 içni de geçerli olacak. Bu süreçte ücret yükselecek diye etiket değiştiren fırsatçıların sayısı da arttı.



Yılın üçüncü çeyreği geldiği zaman Türkiye'de ücret artışları konuşulur. Bunun başında da asgari ücret geliyor. Özellikle bu yıl asgari ücretin erken konuşulması kadar doğul bir konu yok. Çünkü bilindiği gibi bu yıl ara zam yapılmadı ve ücretler yıllık olarak belirlendi. Yani Ocak 2024 için belirlenen 17.000 TL'lik net asgari ücret Aralık 2024 için de geçerli. Doğal olarak enflasyonun yaşandığı bir ortamda insanlar yeni yılda alacakları yeni ücreti merak ediyor. Buraya kadar zaten her şey normal... Normal olmayan, dahası ahlaki bir sorun olan 'ücretler artacak' diye etiketleri değiştiren aç gözlüler... Bunlardan kurtulamıyoruz. Kimisi gıda ürünlerine hile karıştırarak karşımıza çıkıyor, kimisi fahiş zamlarla cebimize göz dikerek. Emekliler, memurlar ve asgari ücretliler üç kuruş zam alacak diye bu paraya göz diken fırsatçılar... Ev sahibi de var market işleten de, koca koca şirket, fabrika yöneten de... Yani makamı, statüsü, meşrebi ne olursa olsun her türden fırsatçı mevcut. Son bir aydır marketlerdeki etiket fiyatları hızla değişmeye başladı. Ticaret Bakanlığı denetim yapıyor ve bunlara ceza kesiyor. Cezalar yeterli gelmiyor ki, fırsatçılığa devam ediyorlar. Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı ve içinde boya Her fırsatta söylüyorum yine tekrarlıyayım; bu fahiş fiyat uygulayan aç gözlüleri aynen Tarım Bakanlığı'nın çözemeyeceğiz. Çalışanın emeklinin üç kuruş parasına Sağlığımızla oynayan gıda teröristlerini öğreniyoruz. Tüketimin gücünü kullanarak bir daha o işyerlerinden alışveriş yapmıyoruz. Aynısını fırsatçılara da uygulamalıyız. Başka çaresi yok.



MAAŞLAR NE OLACAK?

Gelelim yeni yıl artışlarına... Emekli ve memurların Ocak ayında alacakları 6 aylık artışları yine 6 belirliyor. Dolayısıyla bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını memurların ve memur emeklilerinin ise bandına Asgari ücret ise yıllık belirleneceği için yüzde 41.5 tahmini ile var, hile var sağlığa zararlı dediği birçok markanın ürünü hala satışta... yaptığı gibi Ticaret Bakanlığı da isim isim teşhir etmedikçe bu ahlaki sorunu çözemeparasına göz dikecek kadar alçalan bu adamların kim olduğunu hepimizin öğrenmeye hakkı var. aylık enflasyon oranı yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla birlikte alacakları enflasyon farkını belirliyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 41.5 oranındaki yıl sonu enflasyon tahminine göre yüzde 13.44 olarak 6 aylık enflasyon hesaplanıyor. Bu oran yüzde 14- 15 ban kadar çıkabilir. Memurlar ve memur emeklileri için 6 aylık oran ise yüzde 10-11 bandında. Tahminimiz bu oranlara refah payının da eklenecek olması... masada pazarlığın başlayacağını tahmin ediyoruz. Bu da 24 bin lira net asgari ücret demek. Süreç başlıyor oranlar ortaya çıktıkça sonucu da göreceğiz.



2024 MÜ 2025 Mİ?

Son birkaç aydır en çok bu soru soruluyor. Ne zaman emekli olayım, bu yıl mı gelecek yıl mı? Ağustos ayında bu konuyu ilk kez bu köşeden dile getirdiğimizde hesap yaptık, rakamları ortaya koyduk ve dedik ki, "Enflasyon ve büyümeden kaynaklı güncelleme katsayısı 2024 yılında emekli olanlar için daha yüksek çıkıyor. Bu da 2024 yılını avantajlı hale getiriyor." Bizim bu hesaplamamızı alıp "2025 yılında tüm emeklilerin maaşı yüzde 30 düşecekmiş" yalanıyla servis ettiler. Doğru ayakkabısını bağlayana kadar yalan dünyayı dolaşırmış. Bu yalana inanan da çok oldu. Konu emeklilerle ilgili değil ki. Konu yeni emekli olacak sigortalılarla ilgili. Sonunda anlatabildik insanlar gerçeği gördüler. TBMM'ye de bununla ilgili bir düzenleme geliyor. Onu beklemekte fayda var. sonra karar verirsiniz hangi yıl emeklilik dilekçesi vereceğinize.