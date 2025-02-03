Herkes işe kavuşacak

Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı Ulusal İstihdam Stratejisi 3 yıllık önemli bir planı da ortaya koyacak.

Başta dezavantajlı kesimler olmak üzere işe kavuşmak kolaylaşacak.

Türkiye dünya ekonomilerinin zorluklar yaşadığı bir dönemde uyguladığı sıkı para politikası programına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametini belirlediği yatırım, üretim, ihracat ve istihdam dörtlüsünden vazgeçmedi. Bunun sonucunda da ihracat rekorları kırarken istihdamda da 32 milyon rakamını geride bıraktı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçerken, işsizlik oranları da tek hanede kalmaya devam ediyor.

BUGÜN AÇIKLANIYOR

Yeni istihdam döneminin detayları bugün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Külliye'de yapılacak Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Programı ile 2025-2028 yıllarını kapsayacak yenilikler Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Yeni dönem ile birlikte hem çalışma hayatında çağa uygun değişiklikler olacak, yeni çalışma modelleri hayatımıza girecek, hem de yeni istihdam alanları oluşturularak, 'her evde en az bir maaşlı çalışan' sistemi de kurulmuş olacak.

KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK

Öte yandan bu yılın Aile Yılı olarak ilan edilmesinden sonra başta anneler ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı kesimler için de istihdam imkanları artırılacak.

Üniversiteli gençler ile ev kadınları için uzaktan ya da kısmi süreli (part-time) çalışabilecekleri iş alanları oluşturulması planlanıyor. Bir yandan da annelerin daha çok iş hayatında kalmalarına imkan sağlayacak, izin, uzaktan çalışma, esnek çalışma , yarı zamanlı çalışma gibi modeller devreye alınabilecek.

Dezavantajlı kesimler olarak nitelenen kadınlar, gençler engelliler yaşlılara da yeni imkanlar getirilmiş olacak.

10 AY ÇALIŞMA İMKANI

Üniversiteli gençler sosyal projelerde görev alacak. Sosyal hizmetler, kütüphane, eğitim gibi alanlarda ve kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek. Çalışmalar kısmi süreli olacak, çalışma saatleri okulla çakışmayacak ve en fazla 10 ay sürecek. İlk etapta 60 bin genç yararlanacak ve sayı giderek artacak. Gençlere aylık 15 bin lira ücret ödenecek. Rakam daha sonra yükselebilecek.

EVDE İŞ YAPACAKLAR

Ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak.

Kadınların çalışma saatleri esnek olacak. Çocuklarına bakarken ya da diğer işlerini yaparken aynı zamanda evinde çalışma olanağı da bulacak.