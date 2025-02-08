Emekliye ikramiye ZAM’anı

Ocak ayı artışları yapılan emekliler için ikramiye dönemi geliyor. Mart ayının sonunda yılın ilk ikramiyeleri ödenecek. Rakamın yeniden belirlenmesi de bekleniyor.

Milyonlarca emekli ve dul yetim maaşı alan vatandaşlar Ocak ayı ile birlikte enflasyon artışlarını aldı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında yani yüzde 15.75 artış yapılırken memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 11.54 oldu. Bunların dışında emekliler için 12.500 TL olan taban maaş da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 14,469 liraya çıkartıldı. Böylece Ocak ayından itibaren en düşük maaş 14.469 TL olurken bunun altındaki emekli maaşlarına seyyanen ödemeler yapılacak. Yeni oranlardan hesaplanan emekli maaşları hesaplara yatırılırken Temmuz ayında açıklanacak enflasyona göre yeniden artış yapılacak.



İLK ÖDEME ŞUBAT SONUNDA

Yeni maaşlarını alan emekliler için şimdi de ikramiye dönemi geliyor. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye alıyor. İkramiyeler maaş ne olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödenirken dul ve yetim maaşı alanlara hisseleri oranında veriliyor. Son yapılan artışla birlikte emeklilerin ikramiye tutarı 3 bin liraya çıkartılmıştı. Böylece emekliler geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin lira ikramiye aldılar. Bu yılda ikramiye ödemeleri yine Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılacak. 2025 yılının ilk ikramiyesi de Ramazan bayramı öncesinde Mart ayının son haftasında ödenecek. İkramiye ödemeleri emeklilerin her hangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yapılıyor.



TUTAR DEĞİŞECEK Mİ?

3 bin lira olan emekli ikramiyesinin bu yıl değişmesi bekleniyor. Ancak bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki haftalarda eğer bir karar alınırsa ikramiye artışı için de yasal düzenleme yapılması gerekecek. Hazırlanacak yasal düzenleme TBMM'den geçip kanunlaştıktan sonra uygulamaya konulacak. İkramiye artışı ile ilgili bazı tahminler de yapılıyor. Buna göre de değişik formüller gündeme geliyor. İlk hesaplamaya göre emekli ikramiyeleri Ocak artış oranında yani 6 aylık enflasyon kadar artırılabilir. Böylece yüzde 15.75 oranında yapılacak bir artışla yeni ikramiye 3 bin 472 TL'ye çıkabilir. Yukarı doğru bir yuvarlama ile 3.500 TL rakamı ortaya çıkacaktır. Böylece toplam ikramiye 7 bin lirayı bulabilir. Bir başka hesaplama ise yıllık enflasyona göre artırılması şeklinde gerçekleşiyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Burada da yukarı doğru yuvarlama yapıldığında 4.500 TL rakamı ortaya çıkıyor. Toplam ikramiye ise 9 bin liraya ulaşıyor. Bir başka hesaplama da ise geçen yıl olduğu gibi seyyanen bir artış ile 4 bin liraya çıkartılması söz konusu olabilecek. Bu durumda da toplam ödeme 8 bin lirayı bulacak. Bir diğer hesaplama da ise geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 formülü ortaya çıkıyor. Bu durumda da yine 4.500 TL rakamı ortaya çıkarken toplam ödeme 9 bin liraya ulaşıyor.

YENİ EMEKLİLER NASIL ALABİLİR?

İkramiyenin ödeneceği tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar hak sahibi oluyor. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu durumda yeni emeklilerin de ikramiye alabilmeleri için Şubat ayı içinde dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor. Böylece yılın iki ikramiyesinden de faydalanmak mümkün olabilir.



İKİ MAAŞ ALANA DA ÖDEME VAR

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Örneğin emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödeniyor. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine veriliyor. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, ikramiye yüzde 25 oranında veriliyor. Bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz, haciz uygulanamıyor. Bankalar da bu paraları alacaklarına karşı mahsup edemiyor.