Annenin izni artıyor

Çalışan kadınlara yönelik yeni düzenlemeler için hazırlıklar yapılırken doğum izninin uzatılması gündeme geldi. Ayrıca kamuda yarı zamanlı çalışma yönetmeliği için de start verildi.

2025 yılının aile yılı ilan edilmesinden sonra kadınlara ve annelere yönelik düzenlemeler de ardı ardına geliyor. Evlilik desteğinin ardından annelerin doğum paraları da artırılıyor. TBMM'de görüşülen torba yasaya göre anneler 1 Ocak 2025 sonrası doğumlarında birinci çocuk için 5 bin lira ikinci çocuk için 60 ay ayda 1.500 TL sonraki çocuklar için ise 60 ay ayda 5 bin TL para alacak.

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK

Maddi desteklerin yanında annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak tedbirler de alınıyor. Uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma gibi yeni modeller de devreye girecek. Bütün bunların yanında annelerin doğum izinlerinin de artırılması gündeme geldi.

Kadınların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık doğum izninin yanı sıra, süt izni ve ücretsiz izin hakları var. Çocuk sayısına göre anneler 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarı maaş alma imkanları da var. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde "Doğum iznini artıracak, işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" açıklamasını yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan nüfus politikaları kurulu da doğum izninin uzatılması ile ilgili çalışma başlattı.



YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Uzun zamandır beklenen gelişme de son günlerde gerçekleşti. Kamuda esnek çalışma ve yarım zamanlı çalışma için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnek çalışma düzenlemesi için bürokratlar biraya geldi. Toplantıya , Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Toplantıda; kamuda esnek çalışma modellerine ilişkin alternatifler görüşüldü. Bu modele ilişkin olarak dünya örnekleri ve uygulamalarının incelenmesine ve Türkiye' ye özgü model geliştirilmesi ve kamuda esnek çalışmanın uygulanabilirliği tartışıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 43 üncü maddesinde ; "Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilmesi hüküm altına alınmıştı.

Yönetmelik çıkmadığı için kamu çalışanları doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamıyor .Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin yönetmelik hazırlanıyor. Taslak metin üzerinde çalışmalar devam ediyor.