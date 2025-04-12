Milyonlar zam masasında

Bu yıl işçi, emekli ve memurlar için toplu sözleşme senesi. Hem kamuda hem özel sektörde önümüzdeki dönemin tüm zam ve sosyal hakları bu görüşmelerde belirlenecek. Milyonların geliri artacak. Hem kamu hem de özel sektörde iki yılda bir tekrarlanan toplu sözleşme dönemi bu yıl yeniden başlıyor. İlk olarak 600 bin kamu işçisi için masaya oturulacak, ardından 5 milyon memur ve 3 milyona yakın emekli için zamlar belirlenecek. 300 bin özel sektör çalışanı için de Eylül ayında imzalar atılacak.

KAMU İŞÇİLERİ DE TEKLİF BEKLİYOR

Öncelikli olarak 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanacak. Bunun için çalışmalar başladı. Ardından Ağustos ayında memurlar ve emekli memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak ve 2026-2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranları belirlenecek. Eylül ayında da metal iş kolunda yaklaşık 300 bin özel sektör işçisi için süreç başlayacak. Kamu işçilerini temsilen görüşmeleri yürüten TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 'günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi' şeklinde ortak zam talebinde bulundu. Şimdi kamu işvereninin teklifi bekleniyor. Bu görüşmeler Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu kurumunda görev yapan 600 bin işçiyi ilgilendiriyor. Taşerondan kadroya geçen işçiler de kapsamda olacak.

MEMURA VE EMEKLİYE 4 AYRI ARTIŞ OLACAK

Yaklaşık 5 milyon memur, ve 3 milyon emekli için yürütülecek 2026-2027 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Bu görüşmelerde memur ve emeklilerin hem iki yıllık 4 adet zam oranı hem de sosyal mali hakları masada olacak. Görüşmelerde 2026 ve 2027 yıllarında Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak enflasyon hariç artışlar da belirlenecek. Memur sendikaları ücret artışlarının yanında, memurlar için ek gösterge artışı, görevde yükselme sınavları, bayram ikramiyesi, kira yardımı, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma yönetmeliği gibi birçok sosyal ve mali hakları da masaya taşıyacak. İşçiler için sendikalar işveren ile masaya oturacak ve yeni dönemin sosyal ve mali haklarını belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET ARTAR MI?

Bir başka beklenti ise Temmuz ayı için asgari ücrette ortaya çıkıyor. Yıl başında yüzde 30 zam yapılan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl ara zam yapılmamıştı. Bu yıl da enflasyondaki gelişmelere göre durum yeniden değerlendirilecek. Eğer ara zam kararı çıkarsa Haziran ayı5nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması gerekecek.



TEMMUZ İÇİN İPUCU GELİYOR

Bu arada milyonlarca emekli ve memurun yılın 2. artışını belirleyecek enflasyon rakamları da şekilleniyor. 3 aylık enflasyona yüzde 10 çıkarken bu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık artış anlamında. Memurlar ve memur emeklileri için 3 aylık artış ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 9 oldu. Buna üç aylık veri daha eklenecek.