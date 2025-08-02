Kredi kartında yeni dönem! Uzaklara dikkat başınızı yakmasın

Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde indirime gitti. Ancak halen kredilendirme ve nakit çekme gibi durumlar için oranlar yüksek. Bilinçli kullanan için kredi kartı çok faydalı.

Merkez Bankası politika faizlerinde 300 baz puan indirime gittikten sonra kredi kartı ile ilgili de faiz oranlarını değiştirdi. Kredi kartının asgari tutarını ödeyenler, kredi kartından nakit avans çekenler veya kredili mevduat hesabı kullananlar için faizler indirildi. Buna göre indirim miktarı da 0.25 puan oldu. 25 bin liranın altındaki dönem borcu için geçerli en düşük akdi faiz yüzde 3.50 olarak devam edecek. 150 bin liranın üzerindeki dönem borcu için uygulanan en yüksek akdi faiz yüzde 4.5 olacak. Gecikme faizi ise yüzde 3.80 ila 4.80 arasında değişecek.



KAYITLI EKONOMİ

Kredi kartı ülkemizde çok yaygın. Baktığınızda her kesin cüzdanında neredeyse en az 2-3 kredi kartı var. Baktığınızda kredi kartı ile yapılan alışverişler kayda girdiği için ekonomimiz açısından önemi büyük. Böylece vergi kaçırma imkanı bulunmuyor. Yani kredi kartı veya banka kartı ile yaptığınız her alışveriş kayda giriyor ve size belge vermek zorundalar. Bu anlamda kullanıldığında kredi kartı çok faydalı. Ancak bilinçsiz kullanımlar herkesin başına büyük işler açıyor.



HATA NEREDE?

Biz genel anlamda kredi kartını bir ödeme aracı olarak göremiyoruz. Birçoğumuz onu 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye devam ediyoruz.

Bu yüzden de yoğurt almaya girdiğimiz marketten kartımızla bir de kazak alıp çıkıyoruz. Cebimizden bir nakit para çıkmadığı için de bu alışverişi 'karşılıksız' yaptığımız psikolojisine bürünüyoruz. Oysa gelecek ayki maaşımızdan harcadığımızın farkına varamıyoruz. Ama bunu önlemek mümkün...



NASIL DURDURURUZ?

Burada bir ölçü koymamız gerekiyor. Onu da ben şöyle sloganlaştırıyorum: "Ödeyebileceğin kadar harca ve harcadığın kadar öde." Gelirimizi düşünüp ay sonunda ne kadar ödeyebileceksek kartla harcama sınırımızı bununla çizebiliriz. Elbette, sağlık, kaza gibi hesapta olmayan harcamalar olacaktır o zaman kredi kartı bir güvence halini de alıyor. Ama eğer kendimizi sınırlarsak, yani ödeyebileceğimiz kadar harcarsak israftan da kurtulacağız.



İKİNCİ BÖLÜM ÖNEMLİ

Yukarıdaki sloganımızdaki ikinci bölüm yani "harcadığını öde" kısmı kredi kartı kullananlar ve borçlular için çok önemli. İşte biz bunu yapmadığımız zaman bankaların borç sarmalına girmiş oluyoruz ve neredeyse ömür boyu sürecek bir borç batağına da saplanmış oluyoruz. Çünkü burada bankalar karşımıza çok süslü, cazip bir tuzağı çıkartıyor. O da "ASGARİ ÖDEME." Banka sizin borcunuzun küçük bir bölümünü ödeme miktarı olarak size sunuyor. Harcadığınız 1000 lira yerine 400 lira ödemek size de cazip geldiği için aslında 600 lira daha borcunuzun olduğunu unutup bunu ödüyorsunuz. Böylece artık faiz sarmalının içine de girmiş oluyorsunuz...



NASIL ALDANIYORUZ?

Bankacılar kızsa da ben buna bir tuzak adını veriyorum. Aslında bize gelen ekstrelerde bir 'avantaj' gibi sunuluyor. Ama farkında olmadan bankadan kredi kullanmış oluyoruz. Üstelik günlük işleyen bir faiz sistemi ile... Asgari tutarı ödeyerek devam ederseniz 4-5 ay sonra büyük bir borcun altına girdiğinizi görürsünüz. Hatta harcama da yapıyorsanız 1 yıl sonra borcunuzun aynen durduğunu göreceksiniz. Bütün bunlara rağmen eğer borcunuzu kredilendirirseniz elinizden geldiğince asgari ödeme tutarından fazlasını ödeyin ve son ödeme tarihini beklemeyin. Çünkü faizler günlük işletiliyor.



SIFIR FAİZ MÜMKÜN

Oysa bankanın bu tuzağına düşmeden sıfır faiz ile kredi kartını kullanmak mümkün. Yukarıda yazdığımız sloganımızın ilk bölümü size bu avantajı sağlıyor. Ne demiştik, "Ödeyeceğin kadar harca." Eğer ödeyeceğiniz kadar harcar ve bunun tamamını bir ay sonunda öderseniz siz bankanın sevmediği müşteri olacaksınız ama bir aylık faizsiz kredi kullanmış olacaksınız. Yani ekstre geldiğinde 'dönem borcunun' tamamını ödememiz gerekiyor. Bankalar üzülecek siz kazanacaksınız.



BUNLARA DİKKAT EDİN



.Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın

.Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını, mümkünse borcun tamamını ödeyin.

.Gelen ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın.

.Kartınızdan nakit çekmeyin.

.Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın.

.Bankaya değil eşe dosta borçlanın.