Sorularınıza cevaplar

SGK yazısı ile tazminat hakkı: İstifa ederek kıdem tazminatı alabilmenin yollarından birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak. Bunun için SGK'dan yazı almak yeterli olacak. İşte merak edilenler...

Emeklilik için yaşı bekliyorum. Bu arada iş yerinden ayrılıp tazminatımı almak istiyorum. Ne yapmam lazım? Aslan Bayraktar Kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışından çıkartılmanız gerekiyor. Ancak yasamızda bazı istisnalar da bulunuyor. Bunlardan birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Daha somut ifadeyle gerekli prim ve yıl şartını tamamlayanlar çalıştıkları işyerinde en az bir yılı da doldurmuşlarsa istifa ederek tazminat alırlar. Bunun için eğer ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 12999 öncesi ise 3.600 günü doldurmak yeterli olacak. Bu tarihten sonra sigortalı olduysanız 2008'e kadar 7 bin gün sonrasında 7.200 gün gerekecek. Ayrıca 1999 sonrasında 25 yılı ve 4500 günü doldurmak ta tazminat hakkı kazandırıyor. Bunun için gerekli primi doldurduğunuza dair SGK'dan bir yazı alarak iş yerinize dilekçe yazmanız gerekiyor. Bu yazıyı ve ne amaçla tazminat istediğiniz mutlaka dilekçede belirtin.

Ben özel bir firmada çalıştım. Maaşım yüksek olmasına rağmen asgari ücretten ödendi. Ben bu iş yerinden ayrıldım, bir miktar alacağım kaldı. Eski işverenim alacağımı ödemek istemiyor. Ne yapabilirim? (ismi saklı)

Ücretinizin yüksek olduğuna ilişkin elinizde belgeler var ise ve bunu ispatlayabiliyorsanız, kalan alacağınızı yasal yollardan dava açarak işverenden talep edebilirsiniz. Ancak ücret bordolarını vs. belgeleri asgari ücret üzerinden imzalamış iseniz ve bunlarda itirazi bir kayıt koymadıysanız herhangi bir alacak talebinde bulunamazsınız. Aylığı düşük göstermek yarın emekli olduğunuzda düşük emekli aylığı demektir. Bu nedenle hakkınızı sonuna kadar arayın. İşveren açısından da işçinin gerçek maaşını bordroda gizlenmesi bir suçtur. Hem evrakta sahtecilik yapılmış hem devletten prim ve vergi kaçırılmış olur. Bunun değişik müeyyideleri de bulunuyor. Sadece devletten vergi ve prim kaçırmakla kalınmıyor işçinin de geleceği çalınıyor. Bu yüzden gerçek maaşının gizlenmesi durumunu mutlaka ALO 170'e bildirmek gerekir



4 yıldır bir çalıştığım iş yerimden istifa etmeyi düşünüyorum. İşsizlik maaşı alabilmek için ne yapmalıyım? Süheyla Tekin

şsizlik maaşı alabilmek için tazminat almanız şartı bulunmuyor. Ama son 3 yıl içinde en az 600 gün priminizin olması gerekir. Ayrıca istifa edenler işsizlik maaşı alamıyor. İşten kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmanız gerekir. O yüzden eğer istifa ederseniz işsizlik maaşı alamazsınız.



Riskli gebelik durumu var. Bununla ilgili sağlık kurulu raporum da bulunuyor. İş yerimdeki haklarım nelerdir? Hilal Sarıtaş

İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. Riskli gebelik durumlarında doktor raporunun bulunması halinde istirahat raporu kullandırmak zorundadır. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.



Kıdem tazminatı ödenirken bir süre var mıdır? Tazminat taksite bölünebilir mi? Emre Satıcı

Kıdem tazminatı ödenmesi için herhangi bir süre konulmamıştır. Bunun için iş akdi feshedildiğinde tazminat banka yoluyla ödenir. Tazminattan damga vergisi dışında kesinti yapılamaz. Ayrıca tazminat tam olarak tek seferde ödenmelidir. Kıdem tazminatı taksitler halinde ödenemez. Bunun için işçinin mutlaka rızasının alınması gerekir. İşçinin yazılı beyanı sonrası taksit ile ödenebilir.



Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyorum. İşten çıkartıldığımda işe geri dönüş davası açma hakkım bulunuyor mu? (ismi saklı) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesine göre; 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Eğer işyerinizde 30'dan fazla çalışan varsa ve 6 ayı doldurduysanız sizin de işe iade davası açma hakkınız olur. Burada emekli olmanız durumu değiştirmez. Emekli çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından herhangi bir fark bulunmuyor.