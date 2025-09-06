Sosyal yardımlara memur zammı

Temmuz ayında açıklanan enflasyon sonrasında belirlenen memur artış oranı tüm sosyal ödemelere de uygulandı. Ağustos ayı ile birlikte sosyal ödemeler yeni rakamlar üzerinden ödenmeye başladı. Yeni ödenekler Ocak ayına kadar devam edecek. Ocak ayında yüzde 11'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yeniden artırılacak.



ORANLAR NETLEŞTİ

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamları milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci yarısında alacağı zam oranlarını da belirlemiş oldu. 6 aylık enflasyonun yüzde 16.67 olarak belirlenmesi üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı da yüzde 16.67 oldu. Temmuz ayından itibaren tüm SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 16.67 oranında artırılarak ödenmeye başlandı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 15.57 oranında zam aldılar. Memurlar ve memur emeklilerinin yeni maaşları da temmuz ayından itibaren ödenmeye başlandı. Bu yeni maaşlar Ocak ayına kadar devam edecek. Ocak ayında açıklanacak enflasyona göre SSK ve Bağ-kur emeklileri 6 aylık oran kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de yüzde 11 oranındaki toplu sölzeşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Temmuz ayında belirlenen yüzde 15.57 oranındaki memur ve memur emeklisi zammı aynı zamanda sosyal ödemeleri de yeniden belirlemiş oldu. 65 yaş aylığı, engelli parası, evde bakım ödeneği gibi sosyal ödemeler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam oranında artırılıyor. Bu yeni maaşlar da Ağustos ayından itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlandı. Bu yeni ödenekler ocak ayına kadar devam edecek ve Ocak ayında yeniden artırılacak.



YENİ RAKAMLAR ÖDENİYOR

Temmuz'daki yüzde 15.57 oranındaki artış sonrasında 65 yaş aylığı 5 bin 390 liraya yükselmiş oldu. Yeni engelli aylıkları yüzde 15.57 oranındaki artış sonrasında yüzde 40-69 engel oranında 4 bin 303 liraya, yüzde 70 oranı üzerindeki engellilerde 7 bin 310 liraya yükseldi. Memurlara yapılan yüzde 15b.57 oranındaki temmuz artışı sonrası evde bakım parası da aynı oranda artırılarak 11 bin 702 liraya çıkartıldı. Yine hastalara yapılan destek ödemeleri de 11 bin 702 lira olarak güncellendi. Aynı şekilde Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de değişiklikler oldu. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ödenen SED destekleri 5 bin 558 lira ile 10 bin 72 lira arasında değişen rakamlar da artırılmış oldu.



YENİDEN BELİRLENECEK

Ocak ayına kadar sürecek yüzde 15.57 oranına artırılmış ödenekler yeni enflasyon ile birlikte artırılacak. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında memurlar için yüzde 11 oranında ocak artışı belirlenmişti. Buna 6 aylık enflasyon farkı da eklendiğinde rakam yükselecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri Merkez Bankası tarafından yüzde 24 ile yüzde 29 aralığında olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre de ocakta ortaya çıkacak memur artış oranı yüzde 13.26 ile yüzde 16.88 arasında değişiyor.Bu tahminler doğrultusunda sosyal destek artışları da şekillenecek.



Bu tahminlere göre ocakta sosyal destek rakamları şu şekilde hesaplanacak:



65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 5 bin 390 lira ödenirken; bu tutar enflasyon farkı hariç 5 bin 983 liraya çıkacak. Enflasyon farkıyla birlikte ise tutarın 6 bin 105-6 bin 300 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Burada gelir sınırı yeni asgari ücretle artacak.



EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki bu yardım, enflasyon farkı hariç 12 bin 989 liraya yükselecek. Enflasyon farkıyla birlikte de 13 bin 253-13 bin 677 lira aralığına ulaşacak.



ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engelli aylığı 4 bin 303 liradan enflasyon farkıyla birlikte 4 bin 873-5 bin 29, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 7 bin 310- 7 bin 543 lira aralığına çıkacak.



HASTALARA DESTEK: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da zam oranı yüzde 13.26 olursa 13 bin 253, yüzde 16.88 olursa 13 bin 677 liraya ulaşacak.



SED ÖDEMELERİ: Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Enflasyon farkıyla birlikte okul öncesi için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 295-6 bin 496, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 443-9 bin 745, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 72-10 bin 394, yükseköğrenimde okuyan için 10 bin 5 liradan 11 bin 332- 11 bin 694 lira aralığına çıkacak