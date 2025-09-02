Memura fark geliyor

Milyonlarca memur ve emeklinin 2 yıllık zam oranları kesinleşti. Ancak açıklanan oranlar Ocak’ta artacak. Yüzde 11’lik zam, yüzde 17’ye yaklaşacak. Enflasyon hesabına göre en düşük memur maaşı 60 bin liraya çıkabilecek.

5 milyon kamu görevlisi ve yaklaşık 3 milyon memur emeklisinin 2026 ve 2027 zamları belli oldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararını verdi. Görüşmelerde 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmezken, 2027 için ise bir puanlık artış yapılarak zammın yüzde 5+4 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Ancak bu oranlar enflasyona göre değişecek. Ocak ayından başlamak üzere farklar da ödenecek. Hakem Kurulu'nun kararları ile hem kamu görevlilerinin hem de Emekli Sandığı emeklilerinin iki yılda alacakları 4 ayrı zam oranı belirlenmiş oldu. Bu oranlar 2026 ve 2027 yıllarında Ocak ve Temmuz aylarında memur ve emeklilerin maaşlarına eklenecek.

Yüzde 11 oranındaki Ocak zammına enflasyon farkı eklenmesi de kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası 2025 enflasyonunu yüzde 25 ile 29 arasında bekliyor. Yüzde 25 tahminine göre, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 7.14 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri de bu durumda 2.04 puan enflasyon farkı alacak. Ocak zammı da bu durumda yüzde 13.26'ya ulaşacak. Yüzde 29'luk tahmin ise 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.56 çıkabileceğini gösteriyor. Bu orana göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 5.3 puan olacak. Enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayı zam oranı yüzde 16.88'e ulaşacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR ARTACAK

Yeni oranların uygulanmasıyla birlikte en düşük memur ve memur emeklisi maaşları da değişecek. Temmuz ayında yüzde 15.57 oranındaki artışla birlikte en düşük emekli memur maaşı 22 bin 672 TL'ye en düşük memur maaşı da 50,502 TL'ye çıkmıştı. Enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli memur maaşı 27 bin lirayı geçerken en düşük memur maaşı da 60 bin lirayı aşabilecek. Bu rakamlar 3 Ocakmta açıktlanacak 2025 yılı enflasyon oranıyla kesinlik kazanacak.

EK ÖDEMELER DE ARTTI

- Hizmet kollarında hangi artışlar yapıldı?

- 112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı.

- Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de bin 853 lira artırıldı.

- Sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı.

- Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı.

- Kazılarda görev yapanların fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.

- Karayolları personeli için yılda en fazla 300 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 350 saate yükseltildi.

- Ulaştırma ve enerji hizmet kollarında, kurumların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.

- Orman yangınlarına doğrudan müdahale edenlere aylık 2 bin 926 geçmemek üzere gün başına 293 lira üzerinden ilave ödeme yapılacak.

- Memurlar için ek kararlar alındı mı?

- Genel idare hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 10 puana yükseldi.

- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırıldı.

- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenecek

- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması sağlandı.

- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı yapıldı.