Merkez rakamları açıkladı! Emekliye yeni maaş hesabı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon öngörüsünün belli olmasından sonra emekli ve memurların Ocak artışıyla ilgili ilk ipucu da gelmiş oldu. Hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon yüzde 11'i bulacak. Bu oran memurlar için de fark oluşturacak.

Milyonlarca emekli ve memur her yıl iki kez maaş artışı alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam miktarları da belirleniyor. Bu yüzden emekliler ve memurlar için enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme artışlarına ilaveten enflasyon farkı ödeniyor.

Yıl sonunda yapılacak artışlarla ilgili ilk ipuçları Merkez Bankası'ndan geldi. Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası'nın oranlarına göre maaş artış oranları da hesaplanabiliyor. SSK ev Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon uygulanırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmeden çıkacak zam oranları beklenecek.



ALT VE ÜST SINIR BELİRLENDİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu hedefleri olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefleri olarak koruduklarını belirterek, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Eğer 2025 yılı sonunda enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2026'nın ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak. Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.14 ile 10.56 aralığında bekleniyor.



OCAK'TA KESİNLEŞECEK

Ocak ayının üçünde açıklanacak enflasyon rakamı ile 6 aylık oran kesinleşmiş olacak. Bu oran SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 6 aylık artış oranının belirlerken memurlar ve memur emeklilerine fark veriliqp verilmeyeceğini de belirleyecek. 6 aylık enflasyon Temmuz ayındaki toplu sözleşme oranının üzerinde olursa fark ödenecek. Bu arada Ocak ayı5nda memurlar ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam alacağı da bu ay sonunda tamamlanacak toplu sözleşme görüşmeleri sonunda belli olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini farkın ipucunu verdi. Memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 enflasyon farkı alacak. Bu farkın ne kadar olacağı Ocak ayının başında kesinleşecek. Ardından da toplu sözleşmede belirlenecek zam oranına eklenecek. Böylece bu ay belirlenecek zam oranı, Ocak ayında enflasyon farkıyla yükselecek.



TOPLU SÖZLEŞME SÜRÜYOR

Öte yandan memurlar ve memur emeklilerinin iki yıllık zam oranları ile sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri de bütün hızıyla devam ediyor. Memur-Sen Ağustos ayı başında taleplerini açıklamıştı. Bunun üzerine Hükümet de ilk teklifini sundu. Şimdi yapılacak müzakereler sonunda bir oran ortaya çıkacak. Eğer anlaşma olursa imzalar atılacak. Anlaşma olmadığı takdirde ayın 20'sinden sonra konu hakem kuruluna gidecek ve burada alınacak karar kesin olacak.

2025 ENFLASYONU YÜZDE 24 OLURSA;

6 aylık enflasyon: Yüzde 6.28

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 6.28

Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 1.22



2025 ENFLASYONU YÜZDE 25 OLURSA;

6 aylık enflasyon: Yüzde 7.14

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 7.14

Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 2.04



2025 ENFLASYONU YÜZDE 29 OLURSA;

6 aylık enflasyon: Yüzde 10.56

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 10.56

Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 5.30