Mayıs ayı enflasyonu açıklandı! Emekli ve memur için 4 aylık artış belli oldu

Milyonlarca emekli ve memur için 2026 yılının ikinci artışıyla ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Mayıs enflasyonu ile birlikte 4 aylık artış oranları da netleşmiş oldu



Emekliler ve memurlar 2026 yılının ikinci artışı için gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon hem SSK ve Bağkur emeklilerinin hem de memurlar ile memur emeklilerinin artış oranlarını belirleyecek. Mayıs enflasyonunun açıklanması ile birlikte 4 aylık oranlar da netleşmiş oldu. Bu oranlara Mayıs ve Haziran enflasyonları eklendikten sonra artışlar kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Buna göre de 3 aylık enflasyon yüzde 10.04 olmuştu. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4,18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 14.64 artış oluştu. Zam oranının belli olması için geriye sadece mayıs ve haziran aylarının enflasyon verisi kaldı.

KÖK AYLIK ARTACAK

Kesin oran 3 Temmuz tarihinde ortaya çıkacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor. Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek. Emekliler zam oranını öğrenecekleri temmuz ayında yeni aylıklarını cebine koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Yüzde 7'lik artışa ilaveten enflasyon farkı göründü. 4 aylık enflasyon yüzde 14.64'e ulaşarak kritik eşiği aştı. Bu orana göre de 4 aylık enflasyon farkı 3.28 puan oldu. Buna göre de toplam artış oranı 4 ay için yüzde 10.51 seviyesine çıktı. Memurların ve memur emeklilerinin temmuzda enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu.

TEMMUZ ZAMMI SENARYOSU

İlk 4 aylık enflasyonla bu oran aşılmış oldu. Memurlara ve memur emeklilerine 4 aylık enflasyona göre yüzde 3.28 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 10.51 seviyesine ulaştı. Mayıs ve haziran verileri zam oranını daha da artıracak. Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor. Enflasyon farkı hariç sadece yüzde 7'lik artış dikkate alındığında en düşük maaşın memurlarda 66 bin 222, memur emeklilerinde 29 bin 716 lirayı aşacağı görülüyor. Bu tutarlar enflasyon farkıyla daha artacak. Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 68 bin 395 liraya, memur emeklilerinde ise 30 bin 691 liraya yükselecek. Bu rakamlar önümüzdeki 2 ayda oluşacak enflasyon verilerine göre daha da yükselecek.