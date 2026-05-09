Bayram ikramiyesi erken ödenecek

Ramazan bayramı ikramiyelerini alan emekliler için şimdi Kurban Bayramı ödemelerinin vakti geldi. Ödemelerin maaşlarla birlikte erken yapılması da gündemde. Emekliler ve diğer hak sahipleri için bu yılın ikinci ikramiyeleri ödenecek. Daha önce Ramazan bayramında 4 bin lira ikramiye alan emekliler şimdi Kurban Bayramı için de 4 bin lira ödeme alacak. İkramiyeler emeklilerin maaşı ne olursa olsun herkese eşit olarak 4'er bin lira ödeniyor. Bayramlardan bir hafta önce ödenen ikramiyenin bu Kurban Bayramı'nda dahna erken verilmesi, maaş ödemeleriyle birleştirilmesi de gündemde.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Buna göre ikramiyelerin ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının erkene alınması gündeme gelebilir. Çünkü hem Bağ-Kur'luların maaş tarihleri bayrama denk geliyor hem de ikramiye tarihleri maaş günlerine rastlıyor. Bu yüzden erken ve maaşla birleştirilerek ödeme yapılması planlanıyor. Normal şartlarda ikramiyelerin 20-26 Mayıs tarihlerinde yapılması gerekiyor. Ancak bu tarihler hem SSK emeklilerinin hem de Bağ-Kur emeklilerinin maaş günlerine rastlıyor. Maaş ödemeleri SSK emeklilerine ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklilerine 25'i ile 28'i, memur emeklilerine ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri bu ay Kurban Bayramı'na denk geliyor. İkramiye tarihleri de SSK emeklilerinin bazılarının maaş günlerine denk geliyor. Bu yüzden 17'sinde başlayacak olan SSK emeklilerinin maaşla birlikte ikramiye ödemelerini almaları gündemde. Öte yandan Bağ-Kur emeklilerinin de maaşlarının bayram öncesi hesaplarında olması bekleniyor. Hem SSK hem de Bağ-Kur emeklileri böylece maaşlarıyla birlikte ikramiyelerini de erken alabilecek.

SADECE EMEKLİLER YOK

Bayram ikramiyeleri emeklilerle birlikte SGK'dan maaş alan çok sayıda hak sahibine de veriliyor. Sürekli iş göremezlik ödemesi alanlarla birlikte, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye alıyor. Ayrıca dul yetim maaşı alanlara da hisse oranında ikramiye veriliyor. Emeklilere, mevcut düzenleme kapsamında Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira yatırılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana da bin lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak.