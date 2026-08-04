Emekli maaşına 2026 farkı

Emekli maaşını belirleyen en büyük veri sizin çalışırken ödediğiniz primler. Ancak ne zaman emekli olduğunuz da önem kazanıyor. Çünkü güncelleme katsayısı değişiyor



Çalışanlar emekli olduklarında yüksek aylık almak istiyor. Ancak bunun için özellikle emekli olmadan önce yapılacak işlemler ve alınacak tedbirler var. Emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılması sonucu bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor.



- 1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 70'ler seviyesinde uygulanıyor.



- 1999-2008 ARASI: Bu dönemde 25 yıl için oran yüzde 60'lara çekiliyor. Burada 10 yıl içinde aylık bağlama oranı yüzde 35, sonraki her yıl için yüzde 2 ve 25 yıldan sonra her bir yıl için yüzde 1.5 artış yapılarak hesaplanıyor.



- EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'lere iniyor. Bu hesaplamalara ayrıca enflasyon ve büyümeden kaynaklı güncelleme katsayıları eklenerek aylık bulunuyor.





PRİMLERE DİKKAT EDİN

Aylık hesaplamalarında en çok kullanılan kriter ortalama ücret. Bu yüzden çalışırken yüksek prim ödenmesi her zaman emekli aylığını artırır. Bu yüzden aldığınız ücretin sigortada düşük gösterilmesi, emekli aylığınızda kayba neden olur. Yüksek kazancın emekli aylığına yansıması için bordroda tam olarak gösterilmesi gerekiyor. Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerin de gösterilmesi önemli. İkramiye, prim gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklendiğinden emin olunmalı. Bu sayede prime esas kazancınız, dolayısıyla da bağlanacak emekli aylığınız yükselecektir.





BU YIL DAHA AVANTAJLI

Hesaplama yöntemindeki güncelleme katsayısı başvurulan yıldan önceki dönemin enflasyon ve büyümesi ile belirleniyor. Bu yüzden yüksek enflasyon ve büyüme olan yıllardan sonraki dönem güncelleme katsayısı yüksek oluyor. Bunu hesap edenler için emekli aylığı artabiliyor. Emekli maaşları hesaplandıktan sonra güncelleme katsayısı ile çarpılıyor. Bu katsayı bir önceki yılın enflasyonu ve büyümenin yüzde 30'u alınarak hesaplanıyor. Örneğin 2026 yılında emekli olan biri için güncelleme katsayısı 2025 enflasyonu ve büyümesine göre hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12.19 zam almıştı. Temmuz zammı da yüzde 17.76 oldu. Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara bu artışlar yansıtılacak. Ayrıca 2025 enflasyonu ve büyümesine göre de güncelleme katsayısı belirlenecek. 2025'de enflasyon yüzde 30.89 oldu. Büyüme ise 3.6 çıktı. Bunma göre güncelleme katsayısı 1.3197 oldu. Dilekçesini 1 Ocak 2027'den sonra verenlerin aylık hesabında ise bu artışların yerine, 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26, OVP'deki büyüme tahmini de yüzde 3.8. Bu tahmine göre güncelleme katsayısı 1,2714 olarak bekleniyor. Hesaplamalara göre 2026 yılında dilekçe verenlerin aylığı daha yüksek güncelleme katsayısı ile çarpılacak. Ayrıca erken başladıkları için daha fazla sayıda emekli aylığı alacaklar. Katsayı farkı ise yüzde 4'ü buluyor.