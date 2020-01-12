2020'ye nasıl güzel başladık ama! Motivasyonumuz ve enerjimiz nasıl da yüksek. İçimiz kıpır kıpır. Demek isterdim elbette... Ama neredeyse tanıdığım herkes hastalıktan, halsizlikten kırılıyor. Bıraksalar 7/24 miskin miskin oturacağız. Ay tutulması etkileri de olabilir bunlar, astrologların yalancısıyız.



Ay tutuladursun, bulaşıcı hastalıklar şu ara hiç olmadığı kadar gündemimizde. Siz siz olun; çoluğun çocuğun, eşin dostun kafasını sık sık el yıkamaları konusunda bir güzel ütüleyin! Bulaşıcı hastalıklardan en etkili korunma yöntemi bu çünkü.



Kolay bulaşmaları ile özellikle de çocukları etkileyen bulaşıcı hastalıklar, kimi zaman yetişkinlerde de ortaya çıkabiliyor. Kabakulak da bu hastalıklardan biri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, hastalığı şöyle tanımlıyor:



"Çocukluk çağı hastalıklarının başında gelen kabakulak, virüslerin neden olduğu ve bulaşıcılığın yüksek seviyelerde seyrettiği tıbbi bir sorundur. Büyük tükürük bezlerinde meydana gelen iltihap ve şişlikle başlayan kabakulak; ağrı, hassasiyet, yutma zorluğu gibi şikayetlerle kendini belli eder. Kabakulak parotis adı verilen tükürük bezinde meydana gelir. Parotis dışında iki adet daha tükürük bezi olmasına karşın genellikle kabakulaktan etkilenmezler. Ancak bazı durumlarda kabakulak virüsü testis, yumurtalık, pankreas veya meninks iltihaplanmasına da neden olabilir."

NASIL BULAŞIR?

Kabakulak, RNA virüsü sebebiyle meydana gelir. Ocak ve mayıs aylarında daha rahat yayılma fırsatı bulur. Çok hızlı ve kolay bulaşabilen bir enfeksiyon türüdür. Hastalığa neden olan virüs; tükürük, burun salgısı ve hasta olan kişiyle yakın temasta bulunmakla bulaşır. Virüs almış kişiler; hapşırır, öksürür, konuşmaları sırasında tükürük ya da salgılar havaya karışırsa diğer kişiler bu hastalıktan etkilenebilir. Özellikle toplu taşıma araçları, ortak kullanım alanları, okullar, kurs, kreş ve parklar hastalığın bulaşması için oldukça elverişli ortamlardır. Kabakulak belirtileri genellikle kişi virüse maruz kaldıktan 2 -4 hafta sonra açığa çıkar. Şikayetsiz geçen bu süreye kuluçka dönemi denir. Kuluçka döneminin bitmesiyle birlikte ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlar.



Bunlar: ● Halsizlik ● Baş ağrısı ● Vücut ağrısı ● Hafif ateş ● Mide bulantısı ● İştahsızlıktır.



İlk belirtilerden sonra tükürük bezinde şişlik ve yutma zorluğu meydana gelir. Ateş yükselmeye başlar. Hastalık ilerledikçe şişlik de artar ve genişleyerek kulak çevresine kadar ulaşır. Yüzde asimetrik bir görüntü ortaya çıkar. Daha sonra ise hastalarda; ● Çiğneme güçlüğü, ● Eklemlerde ağrı, ● Hafif derecede karın ağrısı, ● Yüzde şişliğin olduğu bölgede ağrı, ● Çiğneme sırasında duyulan ağrı gibi şikayetler görülür.



ANTİBİYOTİKLE İYİLEŞMEZ

Kabakulağın viral bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Ersin Sarı, "Dolayısıyla antibiyotikler ile tedavi edilemez. Ancak hastalığı kontrol altına almak ve belirtilerini azaltmak için birtakım ilaçlar verilebilir" diyor ve hastalık sırasında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

● Hasta bol bol dinlenmeli, yatak istirahatine geçmelidir.

● Şişmiş bezlerin hassasiyetini düşürmek için buz takviyesi kullanılabilir.

● Ateş sebebiyle kaybedilen sıvının yerine getirilmesi için bol bol su içilmelidir.

● Çiğneme güçlüğünü önlemek için daha çok çorba veya çiğnenmesi kolay yiyecekler tüketilmelidir.

● Kişinin bulunduğu oda sık sık havalandırılmalı.