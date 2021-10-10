Başınızı en son ne döndürdü?

Aklınızdan bir çırpıda geçenleri az çok tahmin ediyorum ama benim bu soruya cevabım "Bir çocuğu büyütmek" olur ancak... Pandemi ile birlikte alt üst olan hayatlarımızda, artık önemli ve önemsiz olan arasındaki çizgi eskisi kadar net değil.

Öncelik sıralamamız da keza değişken...

Fiziki gelişimi, genel sağlığı, salgından korunması, akademik başarısı, akran ilişkileri, sosyal gelişimi, kültür sanat edinimleri, aile içi iletişimi, gelecek planları, bireysel mutluluğu...

Bazen aynı anda bazen arka arkaya düşünülüp planlanması gereken o kadar çok konu var ki.

Nereden başlasak, nereden bitirsek?

Durup bir nefes mi alsak, kalkıp devam mı etsek?

HOSGÖRÜ VE FARKINDALIK YILI

İki gün önce ajansta haber taraması yaparken, Aile Hekimi Dr. Filiz Arabacı'nın şu sözlerine dikkatimi çekti: "Çocukların, anne babalarının ve öğretmenlerinin desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir yıldayız. Bu yıl hoşgörümüzün ve farkındalığımızın teste tutulduğu bir yıl olacak." Haberi okuyunca, "İşte aradığım rehberlik bu" dedim ve Acıbadem Adana Hastanesi Aile Hekimi Dr. Filiz Arabacı'nın sözlerini hepimize faydalı olması dileğiyle, özetle paylaşıyorum:

STRES DÜZEYLERI YÜKSEK

Çocuklar, pandeminin başlarında evden çıkamamış olmanın, okuldan uzak kalmanın verdiği zorluklarla baş ettiler. Şimdi de yeniden sınıfa, okula uyum sağlamaya çalışıyorlar.

Pandemi nedeniyle yaşanan hastalık korkusuna, derslere alışma, sınıf disiplinine uyabilme ve sosyalleşme gibi konular eklendi.

Çocuklarımızın bir kısmı sınav döneminde, bir kısmı ise okulun ilk yılında. Bu durum, onların stres düzeyinin biraz daha artırıyor.

SAGLIKLI BESLENME ÖNEMLI

Ebeveynler bu eğitim yılının çocuklar için daha kolay geçmesi konusunda öncelikle sağlıklı beslenmeye önem vermeli. Sağlıklı beslenme başlığına hem ev hem de okul saatleri giriyor. Beslenme çantasının içeriği, okulda yediklerinin takip edilmesi önemli. Ancak her şeyi kontrol edemeyeceğimizi de göz önünde bulundurarak doktorunuzun tavsiye edeceği vitamin ve mineral desteklerine başvurabilirsiniz. Ayrıca temizlik kuralları ve günlük su tüketimi konusunda da çocuklara uyarılarda bulunmak gerekiyor.

ILETISIMI CANLI TUTUN

Beden sağlığının yanı sıra dengeli bir duygu dünyası için anne baba ile çocuk arasındaki iletişim kanallarının açık olması büyük fark oluşturur.

Çocuklarla konuşmak, sohbet etmek için düzenli zaman ayrılmalıdır.

Anne babaların, 'Dersler nasıldı?' sorularından öte bir iletişim yolu bulması gerekiyor. Cevapları hep 'evet, hayır, iyi, kötü' olabilecek sorular, konuşmayı kısıtlıyor.

DAVRANISLARA DIKKAT

Çocuklardaki ani davranış değişiklikleri de dikkate alınmalı.

Aniden içine kapanma ya da normalden daha agresif davranışlar sergileyebiliyorlar.

Yemek yeme alışkanlıklarında, uyku alışkanlıklarında değişiklikler de gözlemleyebilirsiniz. Bu durumda önce konuşmak ve profesyonel yardım almak gerekli olabilir.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÖNCE KENDİMİZE BAKACAGIZ

Biri olmazsa, diğeri de olmuyor:

Mutlu ebeveyn, mutlu çocuk...

Dr. Filiz Arabacı, bu denkleme sağlığı da ekliyor ve "Ebeveynlerin de kendine özen göstermesi gerekiyor.

Lütfen Kovid 19 aşınızı olun, sağlıklı beslenme ve uyku düzenine özen gösterin.

Çünkü siz sağlıklıysanız çocuklarınıza yardım edebilirsiniz" diyor.