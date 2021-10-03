Kız çocuk ve erkek çocuk arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi, okulda olanı biteni anlatma şekilleri sanırım... Kızlar tüm detayları -olayın kahramanının çorap rengine kadar!- büyük bir iştahla arka arkaya sıralarken, araya girip "Dur bir kahve yapayım da, keyfimiz tam olsun" diyesi geliyor insanın... Ama erkek çocuk öyle mi! Yarım yamalak söylediği iki cümleyi kafanda evirip çevirip bir yere oturtamadığında sorduğun soruya "Anlattım ya!" şeklinde yükseliyor hemen.



KÖTÜ HİSSEDIYOR OLABİLİR

Hiçbirimizin derdi okul dedikodularını dinlemek değil tabii. Ama çocuğun gün içinde ne yaşadığı, kimlerle nasıl diyaloglar kurduğu ve bütün olan bitenin sonunda kendisini nasıl hissettiğini bilmek önemli. Özellikle canının sıkkın olduğunu hissettiğinde, çocuğa ulaşamamak "Neyin var?" sorusuna cevap alamamak, insana çok çaresiz hissettiriyor. Doğru soruyu doğru zamanda sorarak iç dünyasını paylaşmasını sağlamanın bir yolu yok mu peki?

Elbette var. İşe "Okul nasıldı?", "Günün nasıl geçti?" gibi işe yaramayan klişe sorulardan vazgeçerek başlıyoruz. Bunun sebebi, özellikle küçük çocukların bu tür genel sorular karşısında ne anlatmaları gerektiğini tam olarak bilememeleri.

Uzman Psikolog Melis Özmen, sorduğumuz soruların çocuklara biraz daha yol gösterici olması gerektiğini belirterek şunları kaydediyor: Çocuklara soru sorarken biraz daha detaylı sormak faydalı olabiliyor. Yine de çocuğunuz anlatmak istemiyorsa, onu zorlamamanızı öneririm. Bunun yerine onunla öğretmencilik gibi bir oyun oynayabilir, okulda yaşadıklarını canlandırması için ona fırsat yaratabilirsiniz.

Böylece onun en iyi bildiği yol olan, oyun yoluyla konuşmuş olursunuz.

Özmen'in önerdiği bazı soru cümleleri şöyle:

● Bugün seni güldüren bir şey oldu mu?

● Bugün seni zorlayan bir şey oldu mu?

● Sınıf arkadaşlarından biri o gün için öğretmen olacak olsa kim olsun isterdin? Neden?

● Yarın sınıfın öğretmeni sen olsaydın ne öğretirdin?

● Okulda ne öğrenmek isterdin?

● Okulun en eğlenceli yeri neresi?

● Bugün yeni bir şey öğrendin mi?

● Öğle yemeğinde ne vardı?

● Seni kızdıran bir şey oldu mu?

● Henüz arkadaş olmadığın ama olmak istediğin biri var mı?



OYUN OYNAYALIM MI?

Nerede okudum hatırlamıyorum ama aklımda kalmış bir şekilde. Çocuklar bazen de "Günüm kötü geçti" demek yerine "Oyun oynayalım mı?" diye sorarmış. O günden beri Deniz ne zaman oyun oynamak istese, "Yorgunum" diyemiyorum. Bu satırları okuyorsanız, eminim ki artık siz de diyemeyeceksiniz!