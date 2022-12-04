Engeldir asılır, zorluktur geçilir

Fotoğrafta gördüğümüz genç hanım, Doktor Sare Aydın. Kendisini sosyal medyada Prof. Dr. Arif Verimli'nin paylaşımı sayesinde tanıdım.

"Psikiyatrist Uzman Dr. Sare Aydın diyeceksiniz bugün itibariyle. Ağladım mı, ağladım yalan yok.. Canımdır, sonuna kadar hak etmiştir..." Dr. Sare Aydın'ın kendi hesabında "Ben bugün uzman olduum" notuyla paylaştığı fotoğrafı alıntılayıp bunları yazmış Arif Hoca.

Doktor Sare'nin başarısı, bundan duyduğu mutluluk, Arif Hoca'nın bu çok anlamlı desteği...

Yüzümüze yayılan tebessüm, içimize dolan yaşama sevinci..

Fiziksel engelinin getirdiği tüm zorluklara rağmen başaran bu genç kadının paylaşımı binlerce yorum almış haliyle. Çoğunluğu takdir, tebrik, hayranlık içeren mesajlar. Ah tabii bir de olmazsa olmazımız 'ruh emiciler' de sahnede yerlerini almış hemen. "Atomu mu parçaladın, yeni bir ilaç mu buldun" gibi saçma sapan, irin kokulu cümleler.

Dr. Sare'nin -pardon- Psikiyatrist Uzman Dr. Sare Aydın'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne de atıfta bulunan şu cevabı sizce de muhteşem olmamış mı:

"Elbette ki atom parçalamadım, yeni ilaç da bulmadım. Dünya için küçük ama benim için büyük mesele. Çünkü geçtiğim tüm basamaklarda kendimi kabullendirdim. Bunun için çok çabaladım. 'Kabullendirmek'. Bence bu kelimenin düşünülmesi için ideal bir gün." Bir engellinin, hali hazırda boğuştuğu binbir güçlüğün yanı sıra kendini 'kabullendirmek' için de çaba göstermesi, bize 'kabullendirmek' için çaba göstermesi de bizim ayıbımız olsun. Bu ayıbı düzeltmek de boynumuzun borcu...

Çocuklara da diyelim ki; engeldir aşılır, zorluktur geçilir. Yeter ki o engel, aklın ve kalbin önüne denk gelmesin.

Onun şifası yok işte!