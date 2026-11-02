Göztepe’ye özgüven kazandırdı

Futbolda işler kötü gittiğinde faturanın ilk kesildiği isim genellikle teknik direktör olur. Üst üste alınan başarısız sonuçlar, kaybedilen puanlar ve tribünlerde yükselen homurtular... Çözüm ise çoğu zaman aynıdır: Teknik direktörle yolları ayırmak. Ancak Göztepe, bu kez Türk futbolunda pek alışık olmadığımız bir yol izledi. Sezona istediği gibi başlayamayan sarıkırmızılılar, ilk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü göremedi. Düşme hattına kadar gerileyen, özgüvenini kaybeden ve sahada istediği oyunu sergileyemeyen Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un geleceği tartışılabilirdi. Fakat yönetim, Bulgar teknik adamla yolları ayırmak yerine sözleşmesini yenileyerek arkasında durdu. Bir anlamda hocasına ve projesine güvendiğini gösterdi. İşte bence hikayenin en önemli kırılma noktası buydu. Milli aranın ardından sahaya bambaşka bir Göztepe çıktı. Önce Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Ardından Kocaelispor'u 2-1, Çorum FK'yı 2-0 ve son olarak Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek dörtte dört yaptı. İlk 6 haftada galibiyet alamayan takım, bir anda ligin en dikkat çekici çıkışlarından birine imza attı.Kadıköy'deki galibiyet ise bu serinin adeta özeti oldu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Göztepe, ikinci devrede oyundan kopmadı. Stoilov'un hamleleriyle oyuna giren Sinclair Armstrong ve Andre Henrique, yalnızca 3 dakika içerisinde attıkları gollerle galibiyeti getirdi. Armstrong suskunluğunu bozarken Henrique de sezonun dördüncü golüne ulaştı.

DOĞRU OLANI YAPTILAR

Elbette bu yükselişte sakat oyuncuların takıma dönmesi, savunma hattının toparlanması ve futbolcuların form tutması önemli rol oynadı. Stoilov da sezon başında 4-5 savunma oyuncusunun sakatlığının oyun düzenlerini etkilediğini açıkça dile getirdi. Ancak bütün bunların yanında takımın yeniden özgüven kazanmasında teknik heyete duyulan güvenin de payı büyük. Stoilov'un Fenerbahçe maçı sonrasında söylediği "İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik" sözleri de dikkat çekiciydi. Göztepe artık rakibinin kim olduğuna bakmadan kendi oyununu sahaya yansıtmak istiyor. Kadıköy'de geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmaması bunun en güzel göstergesiydi. Bir de tribünlerin hakkını vermek gerekiyor. Deplasman tribününü dolduran Göztepe taraftarı, maç boyunca takımının yanındaydı. Göztepe yönetimi, sonuçlar kötü giderken kolay olanı değil, doğru olduğuna inandığı yolu seçti. Bugün bunun karşılığını sahada alıyor.