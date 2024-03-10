Bak, bak etrafına ne görüyorsun?Bak, bak resimlere ne görüyorsun?

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Değişir bazen her şey, Baktığın pencereler.Herkes aynı görmez, bilmiyor musun?

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Haydi ters çevir kitabını Tekrar incele sayfalarını Gördüklerine inanamazsın Resimlere bakmaya doyamazsın..."Yağmur'un Şarkısı"nın sözleri bunlar.Hatay Sümerler Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi yağmur Rifaioğlu, 6 Şubat felaketinden sadece 3 gün önce bu sözleri annesi ile birlikte yazıp besteler ve üyesi olduğu çocuk korosunun şefi Sezgin Suna'ya sesli mesaj olarak gönderir ve "Bizim için düzenler misiniz? Sahnede arkadaşlarımızla seslendirir miyiz? diye sorar. Sonrası felaket... Deprem, Yağmur'u anne ve babası ile birlikte aramızdan koparır...6 Şubat'ta başka bir dünyaya uyandıklarını, iki gün sonra da Yağmur'un hayatta olmadığı haberini aldıklarını söyleyen Sezgin hoca, şarkının notasını alıp düzenlemesini yaparak, ülkedeki pek çok koroya ulaştırır bu "çok değerli mirası"....İnternetten dinledim, bestesi ile birlikte daha da güzelleşiyor sözler. Elde değil, dinlerken yanakları ıslanıyor insanın. Ama sanki bunun çok ötesinde bir mesajı var bize sevgili Yağmur'un. "Bak etrafına ne görüyorsun?" derken, hayata, olaylara, insanlara, yaşadığımız sorunlara, başka başka biçimlerde bakmamız ve görmemiz gerektiğini, görmeye değer nice güzellikler olduğunu fısıldıyor satır aralarında.Her cümlesi ayrı birer hayat dersi adeta, üzerinde uzun uzun düşünülesi. Bir anlamı olmalı, bugün biz bu satırlarda buluşuyorsak.Derler ki; insan bu dünyada ismi artık anılmadığı gün ölürmüş. Yağmur, o güzel çocuk elleri ile bu satırları yazarken, kendi ölümsüzlüğünü de inşa etmiş. Başka türlü olsa, o beton yığınlarının arasında bir defter kağıdında yitip gitmez miydi o sözler?"Yağmur'un Şarkısı", önceki gün İzmir'in Menderes ilçesinde çok özel bir buluşmada seslendirildi.Buluşmada 6 Şubat depremini yaşayan 22 ilköğretim öğrencisi, 18 saatlik yolculuğun ardından İzmirli mektup arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çileme İlköğretim Okulu, Deniz Yıldızı projesi kapsamında mektup arkadaşlığı başlattığı Hatay Reyhanlı'daki depremzede öğrencileri, Deprem Haftası nedeniyle İzmir'de ağırlıyor. Proje, depremin yıktığı Hatay'dan İzmir'in Menderes ilçesine tayin olan öğretmen Özlem Bakbak'a ait. Bakbak, Reyhanlı'daki Toki Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu Müdürü olan arkadaşı Derya Ergin'in öğrencileriyle kendi öğrencileri arasında mektup arkadaşlığı başlatmış. Ergin'in, "Çocuklar mektupları her seferinde büyük bir mutlulukla açıp okudu. Onların isteği üzerine bu buluşmayı organize ettik. Yolculuğumuz 18 saat sürdü. Bazen şifa çok uzaklarda olabiliyor. Gelmesini beklememek lazım. Çok uzak bile olsa" sözleri çok anlamlı. Acılar, felaketler bazen içimizden bazılarını hedef alıyor görünse de, insan insanın hem şifası hem de yurdu çünkü.Bazen söyledikleriyle, bazen yaptıklarıyla, bazen de geride bıraktıklarıyla... İyi ki bu dünyadan geçtin sevgili Yağmur. İyi ki...