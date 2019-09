Hayat kaç kelimeden oluşuyor? İçeriğinde neler saklı? Biz hangi dönemeçlerde hangi oyunun sahnelerindeyiz? Yıllar önce çok sevdiğim arkadaşım İclal Aydın bir TV programına başlıyordu. Programın adı "HAYAT GÜZELDİR" di. Çok severdim bu programı. Yaşamı güzelleştiren çok şey vardı.

Yine bir zamanlar radyoculuk yıllarımda, "ŞARKILARIN DİLİ" programımda yaşamı sorgular ve beklendiklerimizi sıralardık. İzmir Yeni Asır ve Yeni Radyo günlerimi unutmak mümkün değil. Mikrofonların arkasından seslendiğimiz zaman onların dünyaları ile bizim dünyamız birleşir, orada tek yürek olurduk.



ÖFKELER GERİDE KALIYOR

Yine radyo programımın hemen ardından, Yeni Asır'ın bölgesel TV yayınlarında başlayan "Yalnız Kalpler " programıyla rekorlar kırmıştık. Hayatın her damlasını yudum yudum içerek yol kat ederken, o güzel insanların teşekkürlerinin sesleri hala kalbimde çınlar. Kötülükler, öfkeler hep geride kalıyor. Anımsadığımız hep güzel şeyler, güzel anılar. Ömür dediğimiz kaç yılki... Bu kısacık yaşamda nelerin hesabını yapıyoruz. Tabiri caizse bin yaşıma geldim hala anlamış değilim. Biliyorum ki sizler de anlamadınız. Hep birlikte koro halinde bağırıyoruz. Sanatçımız, gururumuz Ajda Pekkan'ın en sevdiğim şarkılarından birinde olduğu gibi "YA SONRA"...



Evet, hiçbir şeyin sonrası olmayacak. Yaşadığımız ne varsa "AN" larda kalacak. Bunca çaba, bunca koşturma havadaki ses ve toz zerrecikleri arasında kaybolacak. Defalarca her yazımda yazıyorum. Dünya olayları dünyada kalıyor. Kucağımıza ve sepetimize doldurup götüremiyoruz. Adını bilmediğimiz diyarlara dünyaya geldiğimiz gibi çıplak gidiyoruz. Belki utanırız diye "KEFEN" denen bez parçasına sarıyorlar. Toprağa efendice girelim diye...



DOLU DOLU YAŞAMAK

Anlam kazanmak için hayata anlamlı bakmak gerekir. Anlamsız bir bakış, anlamsız bir hayatın simgesidir... Hayat bu kadar basit bir şey işte. Yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz, özlediklerimiz, pişman olduklarımız, onardıklarımız, onaramadıklarımız... Hepsi basit, minicik şeyler ama ulaşamadıkça, çözemedikçe, yenemedikçe bize kocaman geliyor. Hayata anlam katan bizleriz, yarınımızı farklı kılmak için yaptığımız ne varsa hayatın anlamı da 'O'dur. Başkalarının sunduğu hayatı yaşamak yerine kendi hayatımızı yaşayabilmek.



Kaçımız bunu başarabiliyoruz? Kısa bir öyküdür hayat. Uğruna acılar çektiğimiz, az bir zaman tadını çıkarabileceğimiz. Hayat onun anlamanı bir gün bulabilmek uğruna koşuşturacak kadar uzun değil. Her gününü dolu dolu yaşamak gerekir ki, o bir gün geldiğinde zaten gerçek anlamını bulmuş olduğumuzun farkına varacağız.



TÜM ERDEMLERİN ANASI

Teşekkür etmeyi bilin ki hayatınızda teşekkür edeceğiniz şeyler çoğalsın. Çoğu insan, sahip olduklarının değerini bilmek yerine sahip olmadıklarına odaklanarak hayıflanır ve bu yüzden mutsuz olur. Oysa şükran duymayı bilmek, sahip olduklarının değerini bilerek hayata teşekkür etmektir.

"Şükran, erdemlerin en büyüğü olmakla kalmaz, tüm erdemlerin de anasıdır" der Çiçero. Size dostluğu tattıranlara minnet duyun. Size aşkı tattıranlara sevgi duyun. Size arkadaşlığı tattıranlara karşılık verin.



Kızmayın, öfkelenmeyin. En güzeli yüce Allah'ın size sunduğu bu güzel hayatın karşısında saygıyla eğilin. Kendimize ve hayatımızdaki herkese minnet duyalım. HAYAT SANA TEŞEKKÜR EDERİZ.

