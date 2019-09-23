KOÇ: KARŞIT ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlarına yer verecek bir tutum izleyeceksiniz. Hava değişiminde soğuk algınlığına dikkat!



BOĞA: BASKI altında tuttuğunuz gizli enerjinizi kişisel hobilerinize aktarmak istiyor ve bu alanda sizi ifade eden çalışmalara yöneliyorsunuz. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, bazı sırlarına ortak olacaksınız. Yapıcı yönlerinizi başkalarıyla paylaşmaktan yanasınız.



İKİZLER: AY'IN bulunduğu konum para evinizi etkiliyor. Mantık dengeniz para hareketine bağlı gelişiyor. Bugün kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacı içindesiniz. Kendiniz dahil, çevrenizdeki bir çok kişiye tepkisel yaklaşımlar içindesiniz.



YENGEÇ: AY, burcunuzda ilerliyor. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, bilinçaltı tepkilerinizi mutlaka dizginlemek zorundasınız. Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu olacak.



ASLAN: ÇEVRESEL ilişkilerinizi yeniden irdeleme gereği duyuyorsunuz. Bugün politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken daha temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz.



BAŞAK: ÇEVRENİZDE sizden yaşı daha büyük kişilerin bazı desteğini üzerinizde hissedecek ve kendinizi rahatlatacaksınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Kişisel cazibenizin etkin olduğu bir gün.



TERAZİ: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor. Bugün her şeyi sorgulayabilirsiniz.



AKREP: KENDİNİZİ iyi ifade edeceğiniz bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Güçlü enerjinizi dengeleme konusunda zorlanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri yeniden yapılandırmayı düşünebilirsiniz.



YAY: KENDİNİZLE ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep-sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Başarı yüzdeniz artıyor.



OĞLAK: AY, karşıt burcunuzda hızla ilerliyor. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var.

Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Yeni bir iş projesi gündemde olacak.



KOVA: PLANLI davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın desteği ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel sentez çıkarırken çekişmelerden uzak kalmalısınız. Bugün, abartılı duygularınızın ön plana çıkmasından rahatsız olabilirsiniz.



BALIK: YAPMAYI planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Çevresel koşullar, para harcamanız konusunda tetikleyici olabiliyor.

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