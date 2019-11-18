KOÇ: PARASAL değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. Güven kelimesine gün içinde çok ihtiyacınız var. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.



BOĞA: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Olaylara kısa yollardan mantıklı çözüm getireceksiniz.



İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ yaşama geçirmek konusunda; deneyimlerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı ulaşacaksınız.



YENGEÇ: AY, içsel düşüncelerinizi olumlu etkilerken; girişimciliğinizin destek görmesi, gururunuzu okşayabilir. Dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda kendinizi zorlamayın.



ASLAN: AY, burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Yapmayın!



BAŞAK: YAKIN dostlarınızın sizden beklediği desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz.

İşbirliği içinde olacağınız dostlarınız ile sohbet konuları geliştireceksiniz.



TERAZİ: HARCAMALARINIZI denetlemek zorundasınız. Alışveriş yapma isteğinizde aşırılık gözleniyor. Karşı cins üzerinde etkinizi biliyorsunuz. Kalbi dolu olanlar için olumlu ve son derece mutlu bir gün.



AKREP: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi paylaşmamalısınız.



YAY: BUGÜN, sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. Çünkü sizin öngörülerinize ve tavsiyelerinize çok güveniyorlar. Özellikle iş çevrenizde sizden destek bekleyenler var.



OĞLAK: İLETİŞİM konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Beklemekten sıkılıyor ve girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Boyun ağrılarını ciddiye alın!



KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık. Ailenizin, özellikle annenizin gündem kazanacağı, sizi mutlu eden olaylar ortaya çıkacaktır.



BALIK: MADDİ konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Belki de yeni bir iş...

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