KOÇ: YARATICILIK konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır. Yoğun çalıştığınız projeleriniz size pozitif sonuçlar getirecek.



BOĞA: GÜNLÜK yaşamınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz. Bu ilişki yeni sorunlar da yaratabilir. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz. Kalbi dolu olanlar, sevdiğiniz kişi ile ortak ve olumlu bir performans içinde olmalısınız.



İKİZLER: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.



YENGEÇ: BUGÜN, yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Bu dönemde, sevgiliniz veya eşinizle birlikte harika bir yolculuğa çıkabilirsiniz.



ASLAN: BİR arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir. Fakat, bu ilişkinin uzun vadede size zarar vereceğini düşünerek, adımlarınızı çok dikkatli atmalısınız. Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. İş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalar içinde olacaksınız.



BAŞAK: İKNA kabiliyetinizi istediğiniz gibi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız. Sizinle iş birliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek, size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler. Fakat bugün ailenizin sizden birtakım beklentileri olabilir.



TERAZİ: SİZ hareketli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayacaklar. Süregelen bir ilişkiniz varsa, bu ilişkinin yoğun duygusallık yönü diğer özelliklerine göre ağır basacak.



AKREP: BİLMEDİĞİNİZ konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi bu yönde kullanacaksınız. Zehirlenmelere karşı dikkatli olmalı ve kaynağını bilmediğiniz yiyeceklerden kesinlikle uzak kalmalısınız. Bu aralar beden sağlığınıza daha çok özen göstermelisiniz.



YAY: ENERJİNİZİN güçlü olduğu bir gün içindesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmakta fayda var.



OĞLAK: ÇEVRENİZDE birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Bugünlerde, hava şartlarından kaynaklanan strese çok dikkat etmelisiniz.



KOVA: ENERJİNİZİN düşük oluşu, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız, her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlamanız, zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.



BALIK: YAPACAĞINIZ konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almamak gibi sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz.