KOÇ: Bugün, Ay kombinasyon burcunuz İkizler'de ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. İlişkilerinizde güç arayışı bir türlü bitmiyor. Partnerinizin istekleriyle hareket edeceksiniz.



BOĞA: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha beklememelisiniz. Zamanlama konusunda akıllıca davranmalı ve kendinizi yeniden yapılandırmalısınız.



İKİZLER: Ay, burcunuzda ilerliyor Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak, aranızda maddi konuların gündeme gelmesi aklınızı kurcalayabilir.



YENGEÇ: Ay'ın konumu, bilinçaltınızı etkiliyor. Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Olayları kafanızda çok büyütüyorsunuz. Şimdiye kadar düşünmediğiniz detaylara yoğunlaşacaksınız.



ASLAN: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz.



BAŞAK: Ay, toplumsal ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. Bugün, tavırlarınızda ve ilişkilerinizde inatçı bir tavır sergiliyorsunuz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelebilir.



TERAZİ: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Özgür olduğunuzda güçlendiğinizi hissediyorsunuz.



AKREP: Ay, İkizler burcunda ilerlemekte. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Maddi konuların gündeme gelmesi sizi düşündürecektir, fakat sabırlı olmalısınız



YAY: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Ay, karşıt burcunuz İkizler'de ilerliyor. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.



OĞLAK: Çözümlenmesi zor işlerin sorumluluğunu almaktan çekinmemelisiniz. Maddi konularda güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, çalışmalarınızı hızlandırmalısınız.



KOVA: Ay, kombinasyon burcunuz İkizler'de ilerliyor. Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Karşı tarafın sizi yanlış anlamasından korkuyorsunuz. Siz zor işleri başarmayı seviyorsun.



BALIK: Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, aile bireyleriyle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacaksınız.