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Anasayfa > Yazarlar > Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.11.2019, 00:00

KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı yanınız ağır basıyor, gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.

BOĞA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz.

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

YENGEÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bugün bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkileyeceksiniz

ASLAN: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Aktivite gerektiren olaylarla ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla konuşmalar yapacaksınız.

BAŞAK: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Hataların altında yanlış yargılarınız var.

TERAZİ: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınızın olduğu bir gün Bugün, finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut.

AKREP: Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinden etkileneceksiniz. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır.

YAY: Sezgilerinizi doğru kullanacaksınız. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı artıracak performans hazırlığı içindesiniz.

OĞLAK: Çevrenizde hedeflediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz. Kendinize güveniyor, yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan büyük zevk alıyorsunuz.

KOVA: Duygu dolu bir gün. Geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Üslerinizin size sunduğu güvenlik duygusunu, büyük bir sorumluk içinde üstleneceksiniz. Aklınıza gelen düşünceler için beklemeyin

BALIK: Yaşadığınız olayı farklı boyutlara taşıyor ve üzülen oluyorsunuz. İnatçı tavırlarınız karşısında, sevdikleriniz üzebilir. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz fakat kinci yönlerinizi törpülemelisiniz.

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