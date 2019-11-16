KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı yanınız ağır basıyor, gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.



BOĞA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz.



İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.



YENGEÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bugün bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkileyeceksiniz



ASLAN: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Aktivite gerektiren olaylarla ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla konuşmalar yapacaksınız.

BAŞAK: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Hataların altında yanlış yargılarınız var.



TERAZİ: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınızın olduğu bir gün Bugün, finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut.



AKREP: Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinden etkileneceksiniz. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır.



YAY: Sezgilerinizi doğru kullanacaksınız. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı artıracak performans hazırlığı içindesiniz.



OĞLAK: Çevrenizde hedeflediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz. Kendinize güveniyor, yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan büyük zevk alıyorsunuz.



KOVA: Duygu dolu bir gün. Geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Üslerinizin size sunduğu güvenlik duygusunu, büyük bir sorumluk içinde üstleneceksiniz. Aklınıza gelen düşünceler için beklemeyin



BALIK: Yaşadığınız olayı farklı boyutlara taşıyor ve üzülen oluyorsunuz. İnatçı tavırlarınız karşısında, sevdikleriniz üzebilir. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz fakat kinci yönlerinizi törpülemelisiniz.