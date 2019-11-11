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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.11.2019, 00:00
KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ içinizde saklamak yerine paylaşmaya özen göstermelisiniz. Partnerinizin değişik sizi yanlış anlamasından çekiniyor olabilirsiniz ama sözleri içinizde biriktirerek bir yere varamazsınız.

BOĞA: MADDİ kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün. Alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Sevdiğinizin üzerinizdeki baskısı sizi rahatsız edebilir. Sivri diliniz tatsız olaylara neden olabiliyor.

İKİZLER: PROBLEMLERİNİZİ abartma konusunda aşırıya kaçacağınız bir gün içindesiniz. Bugün maddi dengelerinizi gözden geçirmeden önce mantıklı bir şekilde durum değerlendirmesi yapmalısınız.

YENGEÇ: İNANÇLARINIZDAN ödün vermeden yaşamak istiyor olmanız bazıları için ütopik olabilir. Sabırla zorlukların üstesinden geleceksiniz. Mesleki başarınızı kendi çabanızla sağladığınızı ispat edeceksiniz.

ASLAN: SORUMLULUKLARINIZIN farkında oluşunuz sizi güçlendirirken, içsel baskı duymanıza da neden oluyor. Bugün görev bilinciyle hareket ediyor ve yoğun bir tempo içinde çalışıyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN güven duygusuna her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Motivasyon konusunda zorlanabilirsiniz. Özellikle gün içinde derin bir yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz.

TERAZİ: BUGÜN seçimlerinizi yaparken, adil olmaya özen gösteriyorsunuz. Bazı zorlukların sizde yarattığı düş kırıklıklarına aldırmamayı öğrendiniz. Artık güven duygunuz daha çok gelişiyor.

AKREP: İLİŞKİLERİNİZDE hassas bir gün. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün Ay'ın konumu, para evinizi olumlu etkiliyor. Düşüncelerinizi değiştirmek yerine sebatkar davranmalısınız.

YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ değiştirmekten hoşlanmadığınız için, sizi zorlayan nedenlerin sorumlusu yine sizsiniz. Hatalarınızı sonradan anlamanız bir şey ifade etmiyor. Koşulların sınırlı olmasından sıkılabilirsiniz.

OĞLAK: BUGÜN kendinizi aşan konulara yoğunlaşabilirsiniz. Atılım yapmayı istediğiniz konulara ilgili gelişmeler kendiliğinden oluşacak. Ayağınıza gelen şansı kullanma konusunda tereddüt yaşamayın.

KOVA: BUGÜN gireceğiniz ortamlarda fikirlerinizi söylemenizi isteyebilirler. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. Özgürce konuşmak her zaman olumlu sonuç vermiyor. Dikkatli olmalısınız.

BALIK: DUYGULARINIZ gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. Bugün, sevdiğiniz kişinin size olan davranışlarından kuşku duyabilirsiniz.
İsteklerinizi baskı altında tutuyor, kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz.
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