KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ içinizde saklamak yerine paylaşmaya özen göstermelisiniz. Partnerinizin değişik sizi yanlış anlamasından çekiniyor olabilirsiniz ama sözleri içinizde biriktirerek bir yere varamazsınız.



BOĞA: MADDİ kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün. Alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Sevdiğinizin üzerinizdeki baskısı sizi rahatsız edebilir. Sivri diliniz tatsız olaylara neden olabiliyor.



İKİZLER: PROBLEMLERİNİZİ abartma konusunda aşırıya kaçacağınız bir gün içindesiniz. Bugün maddi dengelerinizi gözden geçirmeden önce mantıklı bir şekilde durum değerlendirmesi yapmalısınız.



YENGEÇ: İNANÇLARINIZDAN ödün vermeden yaşamak istiyor olmanız bazıları için ütopik olabilir. Sabırla zorlukların üstesinden geleceksiniz. Mesleki başarınızı kendi çabanızla sağladığınızı ispat edeceksiniz.



ASLAN: SORUMLULUKLARINIZIN farkında oluşunuz sizi güçlendirirken, içsel baskı duymanıza da neden oluyor. Bugün görev bilinciyle hareket ediyor ve yoğun bir tempo içinde çalışıyorsunuz.



BAŞAK: BUGÜN güven duygusuna her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Motivasyon konusunda zorlanabilirsiniz. Özellikle gün içinde derin bir yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz.



TERAZİ: BUGÜN seçimlerinizi yaparken, adil olmaya özen gösteriyorsunuz. Bazı zorlukların sizde yarattığı düş kırıklıklarına aldırmamayı öğrendiniz. Artık güven duygunuz daha çok gelişiyor.



AKREP: İLİŞKİLERİNİZDE hassas bir gün. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün Ay'ın konumu, para evinizi olumlu etkiliyor. Düşüncelerinizi değiştirmek yerine sebatkar davranmalısınız.



YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ değiştirmekten hoşlanmadığınız için, sizi zorlayan nedenlerin sorumlusu yine sizsiniz. Hatalarınızı sonradan anlamanız bir şey ifade etmiyor. Koşulların sınırlı olmasından sıkılabilirsiniz.



OĞLAK: BUGÜN kendinizi aşan konulara yoğunlaşabilirsiniz. Atılım yapmayı istediğiniz konulara ilgili gelişmeler kendiliğinden oluşacak. Ayağınıza gelen şansı kullanma konusunda tereddüt yaşamayın.



KOVA: BUGÜN gireceğiniz ortamlarda fikirlerinizi söylemenizi isteyebilirler. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. Özgürce konuşmak her zaman olumlu sonuç vermiyor. Dikkatli olmalısınız.



BALIK: DUYGULARINIZ gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. Bugün, sevdiğiniz kişinin size olan davranışlarından kuşku duyabilirsiniz.

İsteklerinizi baskı altında tutuyor, kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz.

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