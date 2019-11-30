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Anasayfa > Yazarlar > Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.11.2019, 00:00

KOÇ: Fiziksel ve zihinsel açıdan, gün içerisinde karşılaşacak olduğunuz hemen her şeye hazırlıklısınız. İçinde bulunduğunuz durum olumsuz olsa da bunu dilediğiniz gibi lehinize çevirme şansınız var.

BOĞA: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Randevularınızı asla ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

İKİZLER: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu başarıyı getiriyor. Elinizdeki olanakları artırma yolunda göstereceğiniz çaba takdir görecek.

YENGEÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerji dolusunuz. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.

ASLAN: Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu şekilde etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

BAŞAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Güven duygunuz gelişiyor.

TERAZİ: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Stresten kaynaklanan baş ağrılarınız olabilir.

AKREP: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

YAY: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz

OĞLAK: Venüs burcunuzda ilerlerken, Ay'ın bulunduğu konum sayesinde düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Kalıcı başarılardan yanasınız.

KOVA: Venüz bilinçaltı evinizde... Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmayın.

BALIK: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.

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