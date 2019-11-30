KOÇ: Fiziksel ve zihinsel açıdan, gün içerisinde karşılaşacak olduğunuz hemen her şeye hazırlıklısınız. İçinde bulunduğunuz durum olumsuz olsa da bunu dilediğiniz gibi lehinize çevirme şansınız var.



BOĞA: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Randevularınızı asla ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.



İKİZLER: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu başarıyı getiriyor. Elinizdeki olanakları artırma yolunda göstereceğiniz çaba takdir görecek.



YENGEÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerji dolusunuz. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.



ASLAN: Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu şekilde etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.



BAŞAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Güven duygunuz gelişiyor.



TERAZİ: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Stresten kaynaklanan baş ağrılarınız olabilir.



AKREP: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.



YAY: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz



OĞLAK: Venüs burcunuzda ilerlerken, Ay'ın bulunduğu konum sayesinde düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Kalıcı başarılardan yanasınız.



KOVA: Venüz bilinçaltı evinizde... Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmayın.



BALIK: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.