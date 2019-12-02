KOÇ: YAPMAYI planladığımız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz.



BOĞA: DUYGULARINIZDAN emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Gelecek günlerde, değerinizi anlayacaklar.



İKİZLER: ARKADAŞLARINIZLA birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Çalışmalarınızda, karşı taraftan beklediğiniz tek şey, güven!



YENGEÇ: DUYGUSAL yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, pratik düşünmenize rağmen düşüncelerinizi paylaşmak konusunda çekimsersiniz.



ASLAN: AŞK ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Emin olmadığınız konularda konuşmuyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.



BAŞAK: KAZANÇLARINIZI sorgulamak yerine, enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.



TERAZİ: YAPMANIZ gereken birçok iş sizi bekliyor. Kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bugün Ay, ortak kombinasyon burcunuz Kova'da ilerliyor. Sizi kuralcı yapıyor.

AKREP: DUYGU karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bugün, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek, karşı tarafın ilgisini daha fazla hissedeceksiniz.



YAY: GÜVEN duygusunun önemini biliyor, birlikte olduğunuz kişiden teminat bekliyorsunuz. Yakın çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız, verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirmelisiniz.



OĞLAK: BUGÜN, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor. Disiplin duygularınızı kullanacaksınız.

KOVA: BEKLEDİĞİNİZ paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz.



BALIK: YAKIN çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.