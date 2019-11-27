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Anasayfa > Yazarlar > Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.11.2019, 00:00

KOÇ: Bugün, güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

BOĞA: İsteklerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Enerjinizi yaşama geçirmek için sistemli bir şekilde planlamalısınız. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız.

İKİZLER: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor, enerjiniz oldukça yüksek. Bugün, katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapmak isteyeceksiniz. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

YENGEÇ: Ay'ın konumu, iş arkadaşlarınızla aranızda görüş ayrılığına neden olabilir. Takıntılarınızdan uzak kalıp, hafta sonunu sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Dostlarınız fikirlerinizden yararlanmak isteyecek.

ASLAN: Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirerek, kaliteyi sağlayabileceksiniz

BAŞAK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenerek arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Koşullar sizden yana; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla konular açıklık kazanıyor.

TERAZİ: Aldığınız her sorumluluğu yerine getirmekte başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bugün yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.

AKREP: Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Bugün, katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız

YAY: Bugün kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda her şeyin kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmasınız.

OĞLAK: Ay bilinçaltınızı pozitif bir biçimde etkiliyor. Çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyacağınız bir gün. Bugün ayak sağlığınız önemli

KOVA: Çevrenizde dikkat çekici bir şekilde hareket etmeniz yüzünden, tepki alabilirsiniz. Bugün, her türlü ortamın farklı yönlerini görecek ve bazı kıyaslamalar yapacaksınız. Kardeşlerinize yardımcı olabilirsiniz.

BALIK: Her zaman hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler bazı şeylerin farkındalar. Bugün, Ay tepe evinizde ilerliyor. Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz.

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