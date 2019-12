KOÇ: İÇSEL olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz.



BOĞA: KİŞİSEL çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Ayaklarınıza ve bileklerinize özen gösterin.



İKİZLER: PAYLAŞIM duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu.



YENGEÇ: HER zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bugün yaşamınıza kendi damganızı vuracaksınız.



ASLAN: ÇEVRENİZLE ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bugün, gereğinden fazla alınganlık gösteriyorsunuz. Enerjiniz oldukça yüksek ve duygusal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.



BAŞAK: YOLLARDAN alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.



TERAZİ: ÇEVRENİZDE sizi destekleyecek. Kişilerin olması, motivasyon gücünüzü arttırıyor. İş disiplininizin mükemmel. İnatçılığınızla dikkat çekecek ve başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.



AKREP: GÜÇLÜ mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. Bugün, kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalı, ikili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.



YAY: İŞ yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Bugün, yeni görüşmeleriniz olacak. Ay ruhsal evinizde ilerliyor ve kendinize daha fazla güvenmenizi sağlıyor.



OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, olumlu sonuçlara gideceksiniz. Üstün kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak kişilerle paylaşmaktan yanasınız.



KOVA: BUGÜN, çevrenize tepki vermemek için direnebilirsiniz. İnatçı tavırlarla yaklaştığınız her olay, size sıkıcı bir şekilde geri gelecektir. Bugün, çevrenizle işbirliği içine olmanız gereken bir gün.



BALIK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde başarınızla övünebilirsiniz fakat, güçlü enerjinizi mesleki anlamda kullanamıyorsunuz. Çabalarınızın boşa gitmesini istemiyorsanız, fanatiklere fırsat vermemelisiniz.