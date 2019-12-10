KOÇ: MERKÜR kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlerken, duygusal ilişkilerinize hareket kazandıracaktır. Sosyal yaşantınıza farklı bir canlılık getirmek isteyişinizin tek nedeni, çevrenizle bütünleşme isteğiniz.

BOĞA: ÖDÜN vermez yapınızın altında gizli olan insancıllığınız, saygıyı ve sevgiyi beraberinde getiriyor. Maddi konularda kesin çözümlere ihtiyacınız var. Bugün, elinizdeki imkanları pozitif yönde geliştirebilirsiniz.

İKİZLER: MERKÜR'ÜN karşıt burcunuzda olması, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün.

YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişileri yargılamaktan çekinmiyorsunuz. Bugün çevrenize ters gelen davranışlar içinde olsanız bile, siz hala haklı olduğunuz konusunda ısrarcı bir tutum sergileyeceksiniz.

ASLAN: DUYGUSAL değişimlere açık bir günde olmanıza rağmen, sizi sıkan düşüncelerinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bugün partnerinizle gideceğiniz ortamlarda gelgitler yaşamanız mümkün.

BAŞAK: MADDİ konularda imkansız olabilecek durumları hedeflemeniz, yaşam yelpazenizin genişlemesine neden oluyor. Yapacağınız önemli adımlar kariyeriniz ile ilgili ilginç gelişmelere neden olacak.

TERAZİ: BUGÜN; içinde bulunduğunuz gerçekleri etkili bir biçimde ifade edebileceksiniz. Duygusal konularda içsel çatışmalar yaşayabilirsiniz. Sizin özgürlük tutkularınız partnerinizin için problem teşkil ediyor.

AKREP: ARAŞTIRMACI yönünüz ortaya çıkacak. Merkür'ün bulunduğu konum, maddesel kaygılarınızı artırıyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanıza rağmen, bazı şeyleri aşamıyorsunuz.

YAY: MERKÜR burcunuzda ilerlemeye başladı. İsteklerinizin tavanı yüksek seyredecek. Disiplininizin mükemmel oluşu yüzünden partnerinizin bazı kusurlarını görmezlikten gelmek istemiyorsunuz.

OĞLAK: DUYGUSAL yönleriniz ağır bastığı bir gün. Yaşadığınız çelişkiler sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Atılımlar için desteğe ihtiyacınız olsa da; içine kapanık davranışlarınız yüzünden, değeriniz anlaşılmıyor.

KOVA: AŞK ilişkilerinizde olabilecek tartışmalardan uzak kalmayı başarabilirseniz, gününüz sorunsuz geçecek. Bugün, partneriniz, isteklerine açıklık kazandırmak isteyebilir.

BALIK: DUYGUSAL yaşantınızda arzularınız ön planda olacak. Yaşadığınız olayları, derin bir şekilde ele alıyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aile ve yuva evinizi olumlu bir şekilde etkileyecek.