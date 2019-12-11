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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.12.2019, 00:00

KOÇ: PARTNERİNİZLE romantik ve duygusal bir gün sizi bekliyor. Enerji potansiyelinizi heyecanlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi dinletmesini bileceksiniz.

BOĞA: AYNI ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Çünkü, bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Bu durum hareketlerinizi kısıtlıyor.

İKİZLER: BAŞLATTIĞINIZ işleri tamamlama konusunda oldukça inatçı davranışlar sergileyeceksiniz. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de hazırsınız.

YENGEÇ: FİKİRLERİNİZİ paylaşma konusunda isteksiz bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Yaşam rotanızı artık farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.

ASLAN: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayların akışını ona bırakmalısınız.

BAŞAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz.

TERAZİ: BUGÜN, yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçmelisiniz. Çevresel desteğin üzerinde hissedeceğiniz bir gün yaşayacaksınız. Enerjinizi dikkatli ve olumlu bir şekilde kullanmalısınız.

AKREP: MADDİ konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler sizi bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.

YAY: BİR süredir aklınıza gelmeyen bazı olaylar, yeniden kafanızda şekillenecektir. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Sıra dışı fırsatlar söz konusu olabilir.

OĞLAK: ÜZERİNİZE sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Yeni bağlantılar peşinde koşturmanız başlangıçlar için sizi daha da motive ediyor.

KOVA: İLETİŞİM konusunda ilginç olaylarla karşılaşabilirsiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilik konusunda esnek davranın.

BALIK: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün, yeniliğe oldukça açıksınız.

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