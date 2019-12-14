KOÇ: ÖZGÜRCE hareket etmek isteyeceğiniz bir gün içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. Moraliniz çabuk bozuluyor.



BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen yapınıza rağmen, gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Coşkularınız en büyük rehberiniz.



İKİZLER: BUGÜN, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız. Yatırımlarınız için biraz daha beklemelisiniz.



YENGEÇ: PARTNERNİZE karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz. Fakat iddiacı yönleriniz küçük tartışmalara neden olabilir. Bugün enerjinizi işinize rahat bir şekilde yansıtacaksınız.



ASLAN: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Mantıklı yaklaşımlarınız ve olaylara kısa sürede çözüm getirmeniz her zaman takdir görüyor.



BAŞAK: TAKINTILI davranmaktan vazgeçmelisiniz. Arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere hazır olun. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.



TERAZİ: MADDİ konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde beklediğiniz güven duygusunu abartabilirsiniz.



AKREP: SINIRLI koşullarınızdan sıkılıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda mücadele gücüne ve cesarete sahip olsanız bile, geleneksel yapınızı bozmak istemiyorsunuz. Ailenizde sürprizlere hazır olmalısınız.



YAY: BUGÜN çekiciliğinizden eminsiniz. Kendinizi her zamankinden rahat ifade edebiliyorsunuz. Ay'ın burcunuzda ilerlemesi, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir. Çılgınlıklar söz konusu.



OĞLAK: DUYGULARINIZDA hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Uzun süredir şartlandığınız kuralları kenara iterek, özgürce konuşabilirsiniz.



KOVA: İDEALLERİNİZİ gözden geçirmek ve kendinizi yenilemek isteyeceksiniz. Düşüncelerinizi geliştirmek adına yapacağınız çalışmalardan olumlu yanıt alacak ve daha belirgin davranış sergileyeceksiniz.



BALIK: RUHSAL anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerini kolay hissetmeniz, huzursuz olmanıza neden oluyor.

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