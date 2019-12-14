Giriş Tarihi: 14.12.2019, 00:00
KOÇ: ÖZGÜRCE hareket etmek isteyeceğiniz bir gün içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. Moraliniz çabuk bozuluyor.
BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen yapınıza rağmen, gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Coşkularınız en büyük rehberiniz.
İKİZLER: BUGÜN, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız. Yatırımlarınız için biraz daha beklemelisiniz.
YENGEÇ: PARTNERNİZE karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz. Fakat iddiacı yönleriniz küçük tartışmalara neden olabilir. Bugün enerjinizi işinize rahat bir şekilde yansıtacaksınız.
ASLAN: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Mantıklı yaklaşımlarınız ve olaylara kısa sürede çözüm getirmeniz her zaman takdir görüyor.
BAŞAK: TAKINTILI davranmaktan vazgeçmelisiniz. Arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere hazır olun. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.
TERAZİ: MADDİ konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde beklediğiniz güven duygusunu abartabilirsiniz.
AKREP: SINIRLI koşullarınızdan sıkılıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda mücadele gücüne ve cesarete sahip olsanız bile, geleneksel yapınızı bozmak istemiyorsunuz. Ailenizde sürprizlere hazır olmalısınız.
YAY: BUGÜN çekiciliğinizden eminsiniz. Kendinizi her zamankinden rahat ifade edebiliyorsunuz. Ay'ın burcunuzda ilerlemesi, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir. Çılgınlıklar söz konusu.
OĞLAK: DUYGULARINIZDA hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Uzun süredir şartlandığınız kuralları kenara iterek, özgürce konuşabilirsiniz.
KOVA: İDEALLERİNİZİ gözden geçirmek ve kendinizi yenilemek isteyeceksiniz. Düşüncelerinizi geliştirmek adına yapacağınız çalışmalardan olumlu yanıt alacak ve daha belirgin davranış sergileyeceksiniz.
BALIK: RUHSAL anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerini kolay hissetmeniz, huzursuz olmanıza neden oluyor.
Yasal Uyarı:
Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın
.