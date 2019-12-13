KOÇ: İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz.
BOĞA: Kişisel çabalarınız her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Bu dönem içinde önemli olan arzu etmediğiniz tüm konularını istekleriniz doğrultusunda yeniden düzenlemek olmalı.
İKİZLER: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu.
YENGEÇ: Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız eski dostlarınızı şaşırtacak.
ASLAN: Çevrenizle ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bugün gereğinden fazla alınganlık gösterdiğiniz için, olayları ters bir şekilde yorumluyorsunuz. Enerjiniz oldukça yüksek ve duygusal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.
BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.
TERAZİ: Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek. Kişilerin olması, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla, hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz.
AKREP: Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Yeni şartlar lehinize gelişmesi sizi de şaşırtacak.
YAY: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Bugün yeni görüşmeleriniz olacak. Ay ruhsal evinizde ilerliyor ve kendinize daha fazla güvenmenizi sağlıyor.
OĞLAK: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Jüpiter'in verdiği şanstan yararlanmalısınız. Çok çalışmanın size kazandıracağı ödülleri farkındasınız.
KOVA: Bugün, çevrenize tepki vermemek için direnebilirsiniz. İnatçı tavırlarla yaklaştığınız her olay size sıkıcı bir şekilde geri gelecektir. Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz.
BALIK: Çevresel ilişkilerinizde başarınızla övünebilirsiniz fakat güçlü enerjinizi mesleki anlamda kullanamıyorsunuz. Size gelecek tekliflerin duygusal yönlerinden çok yaratıcılık bölümüyle ilgilenseniz başarınız daha artar.