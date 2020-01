Aşk Satar, Şebnem Burcuoğlu'nun son kitabının adı. Yazarıyla birkaç sene önce tanışma fırsatı bulmuştum.

Dünya tatlısı, bıcır bıcır bir genç kız.

Küçücük bedeninden yetenek fışkırıyor.

O konuştukça kelimeler büyüyor büyüyor adeta su damlaları çağlayana dönüşüyordu.

Parmakları kadar beyni de zehir gibi.

"Kocan Kadar Konuş, Süreyya Kuaför Salonu, Çevrim Dışı Aşk" serisiyle kitapseverlerin zihinlerinde yer almıştı. Hatta filmi bile yapılan ilk kitabı, vizyona girdiği anda haftalarca en konuşulan "Film" olmuştu. Hala zaman zaman TV'lerde izliyoruz. Güncelliğini korumaya devam ediyor ve her fırsatta karşımıza çıkıyor.



ÖZGÜR BİR KELEBEKTİR

Yazarımızın yeni kitabını raflarda görünce hemen koşup aldım. Hatta Şebnem Burcuoğlu bir imza sözü bile verdi. Kitapta yaşama dair çok hikaye var. İçimizden birilerinin hayatı. Sosyal medya kişilikleri mizahi bir şekilde anlatılıyor. Hepimizin dikkatini çekecek bir konu. Başlığı anlamlı, düşündürücü ve sorgulayıcı. Elimiz ister istemez hemen kitaba kayıyor. "Aşk" büyülü bir kelime.

Sevgili Şebnem'in dediği gibi "Ya sizi satıyor ya da size satıyor!" Heyecanla, kalp çarpıntıları ile başladığımız, her an beraber olmak istediğimiz kişiyi bir an gelir artık yaşamımızda istemeyiz veya kendisi yaşamımızdan çıkmak ister. Çünkü aşk sizde vazgeçmiştir.

"Hoşça kal" diyerek kalbinizin kapılarından geldiği gibi gitmiştir. Davetsiz bir misafirdir o. Kapınızı çalarken ne kadar rahatsa, giderken de o denli fütursuzdur.

Küstahtır, umarsızdır. Onunla hayal kurmanıza içten içe alay eder.

Geliş ve gidişleri arasında geçirdiğiniz anların kıymetini bilmelisiniz. Size vaatte bulunmaz. Özgür bir kelebektir. Kanatlarını çırparak başınıza konduğunda; hep sizin olacak zannedersiniz. O bir bayram çocuğudur. Sizi mutlu etmek için kapınızı çalar ve sonra bir gün hiç gitmeyeceğini zannettiğiniz anda "Alacağını alır, sizi satar ve gider."



PAYLAŞMAKTAN VAZGEÇİNCE...

Cayır cayır yakarak, bağırta bağırta gözünüzün yaşına bakmadan gider. Aşk neden gider? İletişim kurmaktan vazgeçtiğimizde ilişkiler biter. İyi veya kötü ne varsa söylemeye sakındığımızda, bizi rahatsız eden bir şey varsa bunu paylaşmak yerine içimize attığımızda ilişkiler biter. Heyecanlarımızı, üzüntülerimizi, mutluluklarımızı, acılarımızı paylaşmaktan vazgeçtiğimizde "Aşk" biter. Peki biten aşk nereye gider? Öyle ya bu kadar ona alışmışken; neden niçin sorusuna aldırmadan kendini başkasına sevdirmeye koşar. Yeni alıcılar arar. Öylesine sevimli bir yürek çarpıntısıdır ki, ona hemen sahip olmak istersiniz. İsterseniz hayatın daha mantıksal bölümüne geçip aşklarımızı ve duygularımız farklı sorgulayalım.

İlişkilerimiz niye biter?



İLİŞKİLER EMEK İSTER

Çünkü bitmesi gerekmiştir, her şeyi denemenize rağmen olmuyordur. Yürümediğinin farkına varmayı reddederek yıllar geçiririz. Fakat olmuyorsa olmuyordur.

İlişkiler emek ister. Sevgi var oldukça çaba harcanır ve gelişir. Beklentilerden vazgeçilip, mükemmel olanın peşinde koşmayıp, bir kalıba uydurmaya çalışmadığımızda ilişki gerçek olur. Sonuç olarak aşk ve sevgi kendini öyle bir güzel, allayıp pullayıp pazarlar ki, hepimize bal gibi satar. Şebnem Burcuoğlu'nu bir kez daha bu güzel kitabından dolayı kutlarız.