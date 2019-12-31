KOÇ: Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

BOĞA: Ayrıntılardan kurtulmak istemediğiniz için, olayların farklı yönlerini görmekten hoşlanıyorsunuz. Çevrenizle tartışmak yerine bildiğiniz konularda daha fazla bilgi sahibi olmayı yeğliyor, sessiz ve derinden gidiyorsunuz. Ailenizin teklifleri karşısında, işbirliği içine girmeniz mümkün. Geleneksel değilsiniz ama çevrenizi dinlemeyi seviyorsunuz.

İKİZLER: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek. Askıda kalan işlerinizle ilgilenmek için, elinize fırsat geçiyor.Bugün çoğul fikirler içinde kalmanız mümkün.

YENGEÇ: Duygu alış verişi içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Gireceğiniz toplantılarda ve sosyal yaşantınızda akıl ve mantık karmaşası yaşamak istemediğiniz için, dinlemeyi yeğlerken, karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz. Yeni ilişkileri konusunda temkinli hareket etmenizi, isabetli bir davranış olarak nitelendirebiliriz.

ASLAN: İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini görecek, yaşantınızdan keyif almasını öğreneceksiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Rahatladığınız zaman işinizde çok daha başarılı bir performans sergiliyorsunuz.

BAŞAK: Bugün düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme imkanı bulacaksınız. Özellikle maddi konulara odaklaşmanız sayesinde bazı problemlerinizi rahatlıkla çözüyorsunuz. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Bencillikle suçlanmaktan çekinmemeli ve hiç kimseye ödün vermemelisiniz.

TERAZİ: İsteklerinizde iddiacı davranarak, arkadaşlarınız arasında fevri davranışlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Siz kendinizi anlatırken, yanlış bir yol seçiyorsunuz.. Bugün yeni bir çalışmanın ön hazırlıkları içinde olacaksınız. Biraz gizliliğe ihtiyacınız var. Siz sınırlarınızı zorlamayı seviyorsunuz. İlişkiniz için olumlu şeyler düşünüyorsunuz.

AKREP: Cesaret isteyen işler artık sizi bekliyor. Seçtiğiniz konularda ömür boyu sürecek başarıların altına imza atabilirsiniz. Yatırımlarınızı yaparken eşinizi ve partnerinizi de, kollamak zorundasınız.. Bazılarına göre, fazla bencillik ve bireysellik gibi algılanabilir fakat sizin başarılı olmanız için böyle bir davranış biçiminize ihtiyacınız var.

YAY: Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Yüksek performansın sizi coşkulu ve sıra dışı yapıyor. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacak, finans konularında yeni fikirler ve beklediğiniz haberlere kavuşacaksınız.

OĞLAK: Çevrenizdeki koşulların sizden yana oluşu, aşk başarınızı verimli hale getirecek.. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

KOVA: Venüs sizi çekici ve hoş yaparken, karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Hormonal rahatsılıklar ve ayaklarınızla ilgili problemler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurmalısınız.

BALIK: Ay burcunuzda ilerlerken, daha duygusal ve romantik ilişkiler içindesiniz. Aklınız oldukça karışık ve sürekli değişim gösteriyorsunuz.. Bugün olması gereken olayların dışında cereyan edecek olan çevresel sorunlar bazı kişilerin kafasını karıştıracak İçsel huzursuzluğunuzu yenerek, kendinizi işinize vermelisiniz.