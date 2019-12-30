KOÇ: Bugün, organizasyon çalışmalarla yaşantınıza renklendirmek isteyeceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanması sonucunda, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Bugün, sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

BOĞA :Maddesel özgürlüğünüz için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün güçlü enerjiniz ve isteklerinizin farklı bir tarzda sunmak isteyişiniz çevrenizde sorun olabilir. Ailenizin sorunları gündeme gelebilir.

İKİZLER: Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Bugün başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız. Sizin gibi orijinal düşünen kişilerle bir arada olmaktan hoşlanacağınız bir gün.

YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Bugün, bir çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: Uranüs kariyer evinizde geri gidiyor. Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. İşlek zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bugün, her türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor.

BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak bir çok aktiviteler içinde olabilirsiniz Öfkelerinizin hiç kimseye yararının olmadığını, sizde biliyorsunuz. Maddi kaynaklarınızın sizi sınırlandırması canınızı sıkacaktır.

TERAZİ: Bugün kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere istekleriniz konusunda diretmemelisiniz. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde, yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Bugün, çevrenize özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzun genişlemesine neden olacak.

AKREP: Gücünüzü ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Satürn ve Merkür burcunuzda ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Bulunduğunuz ortamlarda konuya hakimiyetinizden dolayı liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

YAY: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz. Kendinizi çevrenize kapatmak isteyeceksiniz. Duygusal yaşantınızda bazı eksilmeler söz konusu olabilir.

OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut. Oturduğunuz mekanı değiştirme veya yenileme söz konusu olacak. Etki altında kalmak istemiyor ve hiç kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

KOVA: Yakın arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, bugün değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Yaşam kalitenizde çıtanız yükselirken, yeni dostlarınızın da katkılarını unutmamalısınız. Önemli kişilerle bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

BALIK: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Satürn ve Güneş uyumu güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.