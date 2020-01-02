KOÇ: Dostluklarınızın pekişeceği fakat ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceğini hatırlatırız. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. İsteklerinizde müthiş bir artış olurken, enerjiniz genişleyecek ve amaçlarınıza ulaşmak için çok daha fazla çalışacaksınız.

BOĞA: Bugün sevdiklerinizle aranızda önemli köprüler oluşturacaktır. Onların yanında kendinizi iyi hissedecek, ailenizle bir arada olmaktan son derece hoşnut olacaksınız. Ailenizin kadınlarıyla ortak çalışmalar yaparak, bulunduğunuz yeri güzelleştirmek isteyeceksiniz. Yine bu dönemde evinizle ilgilenecek ve yaşadığınız ortamı süslemeyeceksiniz.

İKİZLER: Pratik davranışlarınızla bir çok kişinin önüne geçebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ: Maddi hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Size bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Bu günlerde, kazalara karşı tedbiri elden bırakmamalısınız.

ASLAN: Sizden çok daha yüksek statüye sahip kişilerle bir araya geleceksiniz. Bugün, aklınız biraz fazla karışacak. Bir yanda romantik, bir yanda başarı isteği içinde olacaksınız. Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız. Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız.

BAŞAK: Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız. Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Finans evinizi destekleyici özel kişilerle birlikte olacaksınız. Kendinizi rahatlatacak, meditasyon ve spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ: Bazı ilişkilerinizi yeniden sorgulayacaksınız. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Yine bu dönemde kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. İşinizle ilgili bazı konularda aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

AKREP: İstediğiniz her türlü güce sahip olacaksınız. Abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. Duygularınız kapılmadan ve olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Eğer süregelen bir özel bir durumunuz varsa bu konuda coşkularınız tavan yapacaktır. İçsel anlamda kendinizi gergin hissedebilirsiniz..

YAY: Bazılarınız rotanızı değiştirebilirsiniz.. Amaçlarınızdaki değişimler sizi farklı ortamlara sürükleyecek. Yüksek enerjili hisleriniz nedeniyle önemli kapıları açacağınızı düşünerek, fevri davranışlar içinde olmamalısınız. Üstlerinizle ve patronlarınızla iyi geçinmeli, yanınızda çalıştırdığınız kişilerin haklarını korumalısınız.

OĞLAK: Çevresel koşularınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Onlara kuracağınız olumlu iletişim sizi daha da enerjik ve aktif yapacaktır. Katılacağınız gruplarda maddi konulara çok fazla girmemeli, eğer; ortak bir çalışma içinde olacaksanız, parasal konularda hassas davranmalısınız.

KOVA: İçsel değişimlerinizi mesleki yaşamınıza vurgulamaya çalışmanız ters tepkilere de neden olabilir. Maddi konularda yoğun istekleriniz var ve başarıyı bu dikkatiniz sayesinde elde edeceksiniz. Başkalarının fırsatlarıyla kendi arzularınızı birleştireceksiniz Sosyal konularına daha sağlıklı bir yaklaşım içinde olacaksınız..

BALIK: Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, kariyerinizi destekleyecek önemli kişilerle bir arada olabilirsiniz. Bu birlikteliklerden olumlu çıkarlar sağlayacaksınız.