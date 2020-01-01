KOÇ: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız oldukça yoğun ve zamana ihtiyacınız var. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir. Görüşeceğiniz kişilerin farklı yönlerini değerlendirme konusunda oldukça beceri sahibisiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayınız.

BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Kardeşler ve aile ile ilgili konulara daha duyarlı yaklaşıyorsunuz. Kişisel motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor.

İKİZLER: Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı ve yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Ani fırsatları değerlendirme konusunda olumsuz sürprizlere hazırlı olun.

YENGEÇ: Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız sorunlar sizin için hiç de hoş olmuyor.. Düşündüğünüz konularda yaşadığınız kararsızlıklar iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. Bugün, ilgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.

ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyorsunuz. Merkür burcunuzda ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamalısınız.

BAŞAK: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, biraz daha düşünmelisiniz. Zamanlama konusunda yaptığınız hataların geriye dönüşlerinde yaşayacağınız sıkıntıları unutmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Satürn'ün size vereceği olanakları iyi kullanmalısınız.

TERAZİ: Venüs aşk evinizde ilerliyor. Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bugün, bir çok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var fakat hiçbir şeyin kolay olmadığını da sizden iyi bilen yok.

AKREP: Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, onun sizin üzerinizdeki gücü biliyor ve kendinizi ona teslim ediyorsunuz. İş konusunda rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve tavırlarınızı planlı bir şekilde sürdürmelisiniz. Bugün hırslı yönleriniz, size yeni bir yönlendirme getirecek ve son durumunuzdan siz de memnun kalacaksınız.

YAY: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Kova'da ilerleyen Venüs, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlayacak ve geçmiş bilgi birikiminizi kullanacaksınız. Finans konularında yaşadığını pürüzleri en kısa sürede toparlayabilirsiniz.

OĞLAK: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestij inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Fakat bulunduğunuz ortamlarda vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi olaylarınızı yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.

KOVA: Ay'ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle oluşturduğunuz güç birliği ileri vadede başarınızın içinde önemli bir adım oluşturacak.

BALIK: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecektir. Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız. Partnerinizle ortak fikir birliği içinde olacağınız bu günde, bazı kararlar alacaksınız. Onun fikirlerinden yola çıkarak, yeni bir vizyon geliştireceksiniz..