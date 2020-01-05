KOÇ: Bugün, maddi konularla ilgili bir takım sorunlar canınızı sıkacaktır. Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle kişisel savaşları olabilir. İşinizle ilgili enerjinizin yükseldiğini görecek ve karşınızdaki kişilere arzuladığınız şekilde karşı durabileceksiniz. Beklentilerinizde sabırlı davranmakla, her şeyi çok daha kolay çözebileceksiniz.

BOĞA: Ay burcunuzda ilerliyor. İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Güneş sosyal ilişkilerinize yeni bir boyut kazandıracak. Risklere girme konusunda, dostlarınız sizi farklı koşullara sürükleyebilir. Bugün, enerjinizi dengeli kullanmalısınız.

İKİZLER: Düşüncelerinizde ısrar edeceğiniz bir gün. Kişiliğinizle ilgili değişim sürecine girmiş bulunuyorsunuz. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün.Aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.

YENGEÇ: Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Duygusal ilişkilerinizde daha sert ve bencilce hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için, bu tür davranışlar içine girebilir ve ilişkilerinizde çevresel koşullarınızın size yarar sağlayacak noktalarda odaklaşabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması ile, hedefleriniz belli bir aktiflik kazanacak.

ASLAN: İsteklerinizde oldukça inatçı davranıyorsunuz. Geçmiş deneyimlerinizden yola çıktığınız zaman, daha az hata yaptığınızı bildiğiniz için kişisel isteklerinizi arka plana atabiliyorsunuz. Bugün, kendiniz çok dingin hissedeceksiniz. Maddi kazançlarınız düşünmek zorundasınız ve bugün, ince hesaplar peşindesiniz. Beklediğiniz güveni, kendiniz sağlamak zorundasınız.

BAŞAK: Bugün, ilişkilerinizi olumlu yönde kullanacaksınız. Birlikte olduğunuz kişilerin sürpriz davranışları karşısında, şaşırabilirsiniz. Olağanüstü bir algılama gücüne sahipsiniz. Maddesel konularla ilgili yeni değişimlere ihtiyaç duyacak ve bulunduğunuz şartları daha da yukarıya çekeceksiniz. Bazı gerginlikleriniz için rahatlamayı denemelisiniz.

TERAZİ: Bugün, aynı anda bir çok yerde bulunmanız gerekebilir. Çevresel koşullarınızı zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz.. Bugün enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Unutmayın ki güç hala sizde..

AKREP: Bugün çok fazla meraklısınız. Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Mesleki ilişkileriniz başarılı bir şekilde ortaya koyarken, inatçı yapınız bir kez daha vurgulayacaksınız. Bugün, güçlü bilinçaltınızı, yaşama geçirmek için başlattığınız savaştan galip çıkmak isteyebilirsiniz

YAY: Mars'ın burcunuza geçmesiyle kendiniz güçlü ve enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Yapacağınız ve planlayacağınız çok şey var. Bugün, kişisel egolarınız ön planda olacak ve çevrenizi gizli bir şekilde yönetmek isteyeceksiniz. Kazançlarınızı arttırma konusunda sezgisel bir yeteneğe sahipsiniz..Güçlü kişilerle bağlantılarınızı mükemmel seyrediyor.

OĞLAK: Bugün çevre ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya gelecek ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için, size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz. Beklediğiniz evlilik teklifi alabilirsiniz. Güçlü sezgilerinize güveniyor ve çevrenizdeki olayları irdelemekten hoşlanıyorsunuz.

KOVA: Bugün, özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyeceksiniz. Beklemeyi bilmediğiniz için, bir çok iş fırsatlarını kaçırıyorsunuz. Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız. İhtiyacınız olan beraberlikte uyum içinde olmak istiyorsunuz fakat sizin inatçı tavırlarınız, onun bitmeyen egoları yüzünden aranızda sürtüşmeler uzayabiliyor.

BALIK: Enerjiniz çok güçlü ve olumlu kullanmanın yollarını araştırmalısınız. Hissettiklerinizle amaçlarınızın aynı yönde olması, uğraş vermeniz gerektiren konuların kolaylaşmasını sağlıyor. Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz ve yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz. Bugün, güçlü yönleriniz bir kez daha ortaya koyacaksınız.