KOÇ: Sosyal aktivitelerinizi canlı tutmak için, gerekli tüm donanıma sahip olsanız bile, gün içinde çevrenizdeki huzursuzluğun size yansımasından şikayetçi olacaksınız. Her türlü sorunun size gelmesinin nedeni, sizin iş bitirici yönlerinizin kuvvetli olmasından ileri geliyor. Ailenizle ortak karar vereceğiniz konuların gündem kazanması söz konusu olacak.

BOĞA: Siz dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz. Bugün Ay'ın etkilerinden dolayı, çevrenizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi daha da, esnetmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili yeni bir arayış içindesiniz. Maddesel kaygılarınız sizi olumsuz etkiliyor.

İKİZLER: Sabit düşünceler içinde hareket etmediğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Bugün özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda yeniden olayları irdelemeli ve yeni durumunuzu gözden geçirmelisiniz. Yaşadığınız aksilikler konusunda başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve kendinizi bir günah keçisi olarak görmemelisiniz.

YENGEÇ: Bugün duygusal konularda çok fazla alınganlık göstereceksiniz. İlişkilerinizde aradığınız farklı nüansı çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili açılımlar söz konusu olacak. Kendinizi denetlemeli ve kişisel zevklerinizde aşırıya kaçmamalısınız. Beklenmeyen aktiviteleriniz için para ayırmalısınız.

ASLAN: Duygusal çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, herkesten çok kendinize acımasız davranıyorsunuz. Çevrenizde kişilere fikir vermek dışında, ileriye gitmemelisiniz.. Sağlığınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor.

BAŞAK: Bugün, bilinç altınız oldukça yoğun. Enerjinizi paslaşarak , gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Çocuklarınızla birlikte yapacağınız küçük tatil size iyi gelecektir. Para harcama konusunda aşırılığa kaçtığınız malum. Masraflarınız konusunda gerekli kısıtlamaları yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz.

TERAZİ: Çevresel ilişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Bugün her konuya farklı bir yorum getiriyor onları sıkı bir şekilde, birbirine bağlayabiliyorsunuz. Yeni yapılanma içinde olduğunuz konularda kendinize gösterecek bir plan oluşturmalısınız. Kardeşlerle ilgili bir sorun gündeme gelebilir.

AKREP: Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak başarılı işler peşindesiniz. Meslek kariyerinizle ilgili çalışmaların size sağlayacağı avantajlar konusunda yeterli sonuç almak istiyorsanız doğru insanlarla çalışmak zorundasınız. Maddesel değerler ön planda olacak.

YAY: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Çocuklarınızla birlikte paylaşacağınız bir takım aktiviteler söz konusu olacak. Bugün, onların sorunları yüzünden canınız sıkılabilir.

OĞLAK: Bugün, planlarınızı gizli yapmak istiyorsunuz. Akşam saatlerinde yaşantınızda hızlı gelişen olaylara karşı çekimser bir tavır takınabilirsiniz. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlamak için, gerekli şartları kendiniz belirlemelisiniz. Karşı tarafın istekleri sizin tarzınıza uygun olmayacaktır. Kendinize güvenmeniz, sizi olumlu kılıyor.

KOVA: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizde ön planda olmaktan yanasınız. Bugün paylaşım içinde olduğunuz kişilerin duygusal problemlerinden etkilenmeniz söz konusu. Kendi olanaklarınızı onların yararı için kullanabilirsiniz. Yardım etme duygunuzun yoğun olmasından dolayı, çevrenizden takdir alacaksınız.

BALIK: Özgüveninizin sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar, iş veriminizi arttırıyor. Fikirlerinizi kabul etmeleri için, ikna kabiliyetinizi ortaya koymak zorundasınız. Çevrenizle takışmamalısınız.