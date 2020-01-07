KOÇ: ORGANİZASYONLAR ve işbirlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri lehinize gelişiyor.



BOĞA: YAŞAM kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu yönde etkileyecek ve kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Bugün, yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler gündeme gelecek.



İKİZLER: BUGÜN, Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde karşı tarafın şartlarını kendi düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. Soğuk algınlıklarına çok dikkat edin.



YENGEÇ: ANİ gelişmelere karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.



ASLAN: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor.



BAŞAK: BUGÜN, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. Bugün yaşamı derinlemesine sorguluyorsunuz.



TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.



AKREP: İDEALİST yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığının farkındasınız. Bugün, mantıklı konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz. Yay'da ilerleyen Mars size sabır veriyor.



YAY: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz.



OĞLAK: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız.



KOVA: SADECE mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, fikirlerinizi karşı tarafa istediğiniz gibi yansıtabileceksiniz. Güven duygusunun önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.



BALIK: SAĞLIĞINIZLA ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.

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