KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.



BOĞA: AY, burcunuzda ilerliyor. Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.



İKİZLER: İŞ disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemelisiniz.



YENGEÇ: ÇEVRENİZDE inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.



ASLAN: AY'IN bulunduğu konum, birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz.



BAŞAK: GEÇİCİ duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz. Ayak ağrılarınıza dikkat edin ve mutlaka bir doktora görünün.



TERAZİ: SİZİ ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.



AKREP: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.



YAY: PROJELERİNİZİ ertelemenize rağmen, birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.

OĞLAK: DEĞİŞKEN bir ruh hali içindesiniz. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.



KOVA: AÇILIMLARINIZ konusunda dikkatli olun. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanız karşın bugün, size farklı fikirlerini kabul ettirmeyen çalışan çevrenize karşı savaş verebilirsiniz.



BALIK: KENDİNİZLE ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Bugün kombinasyon burcunuzda ilerleyen Ay, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.