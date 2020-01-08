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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.01.2020, 00:00
KOÇ: HUZURSUZ ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Bazen kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza girebiliyorsunuz.

BOĞA: YARATICILIĞINI doğru kullandığınızda, her şey kısa sürede çözüyor. Finansal işlerinizi yardımsız halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.

İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEKİ artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için konuları bütün yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: KARARLARINIZI alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Düşler ve gerçekler arsında gelip gitmekten vazgeçmelisiniz.

ASLAN: BUGÜN, gücünüzün sınırlarını abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınız yoğunlaşacak.

BAŞAK: ESKİ dostlarınızla bir araya gelip anılardan bahsedeceksiniz. Eski günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konuların cevabını bulacaksınız. Araştırmalarında yoğunlaşacaksınız.

TERAZİ: ÇEVRESEL ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Bugün, yeni olaylar gündeme gelebilir. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızın bir araya geleceksiniz.

AKREP: SÜRPRİZ aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacaksınız.

YAY: GÜÇLÜ duygularla adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün, gereksiz alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

OĞLAK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, bugün, çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak. Kısa yollarla ilgili planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

KOVA: KONUŞKAN kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, iş düzenine karşı tavırlarınızın sizi zorladığı bir gün. Emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz.

BALIK: YAŞAM enerjiniz yüksek. Duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Karşı cinsle aranızda ani gelişen elektrik var.
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