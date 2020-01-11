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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.01.2020, 00:00
KOÇ: BUGÜN, duygusal konularda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var.

BOĞA: SAVUNDUĞUNUZ konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Çevresel koşullarınızı zorlayarak, sonuca ulaşmaya alışmışsınız. Duygularınızda ve isteklerinizde hedefleriniz belli.

İKİZLER: İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Maddi konularda hisseli kazançlardan payınıza düşeni almak isteseniz de, hakkınız için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: BUGÜN Ay'dan oldukça etkileniyorsunuz. Duygusal yönlerinizi saklamak ve kendi iç dünyanızda yaşamak isteyebilirsiniz. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji hata yapmanıza neden olabilir.

ASLAN: İŞİNİZ konusunda hakim bir görüntü sergiliyorsunuz. Sizin iş bitiriciliğiniz ve gerekli özelliklere sahip olmanız, bazı olayları gündeme getirecektir. Çevrenizdekilerin hatalarının faturası size çıkabilir.

BAŞAK: HİSSETTİKLERİNİZLE amaçlarınızın aynı yönde olması, uğraş vermeniz gerektiren konuların kolaylaşmasını sağlıyor. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vereceksiniz.

TERAZİ: İŞ ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Vicdanlı yapınız alkış alıyor.

AKREP: BUGÜN, karşı tarafın duygularından etkilenebilirsiniz. Kuralcı yapınızla, çevrenizdeki kişilere de örnek olmayı başarıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişi de bu konuda sizin fikirlerinize çok önem veriyor.

YAY: BUGÜN, alışılmışın dışında hareket edeceksiniz. Hızlı düşünüyor ve kararlarınızı çok çabuk değiştiriyorsunuz. Bugün, ruhsal anlamda kendinizi keyifli bir ortam içinde bulacaksınız.

OĞLAK: AY, karşıt burcunuzda ilerliyor. Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek Anlamsız gibi görünen bazı işler size keyif veriyor. Bugün garip bir macera hissi içinde olacaksınız.

KOVA: İŞİNİZLE ilgili girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Potansiyelinizi artırma yoluna gidebilirsiniz. Yay'da ilerleyen Mars' tan olumlu destek alıyorsunuz. Çevrenize daha çok duyarlı olmak zorundasınız.

BALIK: KARŞILAŞTIĞINIZ engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız. Biraz sakin olmalısınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içerisindesiniz.
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