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Anasayfa > Yazarlar > Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.01.2020, 00:00

KOÇ: BUGÜN, çevrenize karşı ketum ve kapalı olacaksınız. Sırlarınızı paylaşmaktan hoşlanmayacaksınız. Sizinle arkadaşlık kurmak isteyenler olabilir. Kendinizle baş başa kalmak size iyi gelecektir.

BOĞA: KARŞILIKLI işlerde, borçlu duruma düşmekten kaçının. Ortak kazançlar konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinizde yalnızca egolarınızı kullanacaksınız. Hırslı yapınız sizi agresif yapabilir.

İKİZLER: YANLIŞ anlaşılmalara karşı dikkat ederek, yolunda giden işlerinizde karmaşa yaratmayın. Birikmiş işlerinizi toparlamanız için verilen bir fırsat olarak değerlendirerek, başladığınız bir işi bitirebilirsiniz.

YENGEÇ: ARKADAŞLIK ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.

ASLAN: ÖNEMLİ anlaşmalar yapmak için, özel fırsatlar yakalayacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. Sizden yaşça büyük yöneticilerin desteğini göreceksiniz.

BAŞAK: CAZİBENİZİN yüksek olmasından dolayı çevrenizi büyülüyorsunuz. Yine, bu dönemde daha fazla cesur olacaksınız. Bugün, karşı cins ile olan ilişkilerinizde, ani gelişen duygularınız sizi yanıltacak.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda disiplinli hareket edecek ve başarınızı garantileyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsunuz. Arkadaşlarınız ile ortak çalışma alanlarını paylaşacaksınız.

AKREP: UZAKLARDA yaşayan ve kan bağı olan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız.

YAY: AMAÇLARINIZDAN uzaklaşmamalı ve arkadaşlarınızla bir araya gelmeyi yeğlemelisiniz. Sakin ortamlarda yaşamayı seviyorsunuz. Özgün tavırlarınız, karşınızdaki kişiler tarafından ters algılanabilir.

OĞLAK: KARARLI ve yardımsever duygularınız sizi çevrenizde sevilen bir kişi yapacaktır. İş arayan arkadaşlarınıza gerekli müdahaleleri yapacak, görev alanlarınızı farklı alanlara kaydıracaksınız.

KOVA: SESSİZ ve sakin çalışarak, kişisel hırslarınız doğrultusunda kendinizi ispat etmeye çalışacaksınız. Bugün, duygularınızı ifade etmekte biraz zorlanabilirsiniz. Diz ağrılarınız canınızı sıkabilir.

BALIK: SİZE gelen iş teklifleri, rakiplerinizin olumsuz davranış biçimleri yüzünden askıda kalabilir. İstekleriniz doğrultusunda gittiğiniz zaman, amaçlarınıza daha çok yaklaştığınızı göreceksiniz.

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