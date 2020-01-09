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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.01.2020, 00:00
KOÇ:MADDİ konularda her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz.

BOĞA: BUGÜN, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyeceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin verdiğiniz müddetçe gecikmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: BAZI arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Aşk konusunda, özgürlükçü yapınızdan dolayı hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz. Bugün, güvene ihtiyacınız var.

YENGEÇ: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarmadan önce, kendinizi yeniden sınamak isteyeceksiniz. Sağlığınızı hafife almamalısınız.

ASLAN: BUGÜN, kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi arzuladığınız gibi kullanmak için birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

BAŞAK: DİSİPLİN gerektiren işlerde, kendinizi cesurca ortaya koyacak ve gözlemciliğinizi özel bir şekilde aktaracaksınız. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: AŞK yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Ay, size olumlu bir motivasyon sağlarken, sosyal yaşantınızla ilgili pozitif düşünceler içinde olacaksınız.

AKREP: ARKADAŞLARINIZIN yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Bugün, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz.

YAY: PARTNERİNİZİN duygusal değişimlerinden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir. Farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen, sorunlarınızı aşmamanız için hiçbir neden yok.

OĞLAK: AİLENİZİN sorunları karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Bugün, inatla kendi fikirlerinizi savunmak isteyeceksiniz. Kulak ve boğaz ağrısı bugünlerde sizi zorlayacak.

KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinize temkinli ve duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bugün, belli bir sistemde hareket edebilirsiniz. Girişimci ruhunuzu ortaya çıkaracak işler yapmak istiyorsunuz.

BALIK: MADDESEL konuların güncellik kazanması, harcamalarınızı olumsuz etkileyecek. Aklınıza taktığınız her şeyi yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz. Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmıyorsunuz.
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